Venezuela.-González Laya reitera la importancia del "diálogo" con Venezuela pero subraya que "para eso se necesitan dos"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, Arancha González Laya, ha insistido este viernes en la importancia de mantener el "diálogo" y los "puentes tendidos" con Venezuela, pero ha subrayado que, "para eso, se necesitan dos".



"Pensamos que romper puentes, cortar vínculos y parar diálogos nunca es útil", ha asegurado en una entrevista concedida a Caracol Radio recogida por Europa Press en el marco de su visita a Colombia, en la que ha reiterado que España mantiene un "profundo desacuerdo en muchas cuestiones" con Caracas.



No obstante, ha defendido que es más "útil vehicular nuestras diferencias a través del diálogo, mantener los puentes tendidos y mantener los contactos". "Pero para eso se necesitan dos", ha urgido, destacando que España "lo tiene claro" y la Unión Europea también.



Cuestionada sobre si a las autoridades venezolanas ha podido no gustarles su viaje a Colombia, donde González Laya tiene previsto visitar la frontera con Venezuela para conocer la situación de los migrantes venezolanos, la titular de Exteriores ha defendido la visita, aludiendo a su "libertad", y ha sostenido que ha explicado "claramente" el contexto de la misma.



En este contexto, ha hecho hincapié en que, en su tiempo en Colombia, quiere "reconocer" el gesto del Gobierno colombiano, que ha creado recientemente el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos, que permitirá regularizar su situación en el país vecino, que acoge a más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos.



González Laya ha alabado este "gran gesto" y ha sostenido que pretende "visibilizarlo y reconocerlo" visitando uno de los lugares con más presencia de migrantes venezolanos. Asimismo, ha señalado que la situación de los migrantes del país caribeño también está en el "centro" de la preocupaciones españolas.



Así, ha recordado que España organizó en 2020 una Conferencia Internacional de Donantes para Venezuela para "mostrar su apoyo" a esta cuestión. "Europa, y España a la cabeza, se comprometió firmemente el año pasado", ha recordado, matizando que Madrid comprometió 50 millones de euros en el evento.



"Y lo hicimos en medio de la pandemia, convencidos de que la solidaridad no tiene que entender de momentos y límites" y tiene que "fundamentar las relaciones de los países", ha agregado. Además, ha avanzado que este año tendrá lugar una nueva Conferencia de Donantes, esta vez liderada por Canadá. "La solidaridad de Colombia ha aumentado y la solidaridad internacional debe aumentar", ha resumido la titular de Exteriores.



APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA



Por otro lado, ha matizado que su viaje también tiene el objetivo de "impulsar" las relaciones entre España y Colombia en un mundo postpandemia, estimular las economías de ambas naciones y apoyar los "esfuerzos colombianos" en su proceso de paz.



En este sentido, ha declarado el "compromiso" de España con apoyar el proceso de paz en Colombia, que es "muy claro y decidido". "Es necesario aprender del pasado para construir un futuro desde la paz, la justicia, la verdad y la reparación", ha asegurado González Laya, que ha aludido a que "España conoce el terrorismo".



Asimismo, ha reconocido los avances del proceso de paz colombiano, pero también se ha referido a que está "inacabado" y consta de "sombras", aunque ha valorado que es lo "normal" en procesos de estas características.



Por último, González Laya se ha referido a las solicitudes que el Ministerio de Exteriores colombiano ha hecho a España para extraditar al exguerrillero del Ejército Nacional de Liberación (ELN), Jhon Castro Ramírez, alias 'El Zarco'. Sobre Castro pesa una orden de detención por asesinato en Colombia.



La titular de Exteriores ha defendido el uso de "los procesos internacionales" y los "cauces oficiales" porque son la "garantía" en un Estado de Derecho y ha expresado su "confianza" en la Justicia española. Según ha explicado, "hay plena colaboración" de las autoridades españolas con las colombianas en este asunto.