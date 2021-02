Unicef reclama a EE.UU. un nuevo enfoque con los niños migrantes

El informe urge a acabar con la detención de niños migrantes y a dar prioridad a los cuidados a cargo de familias y organizaciones comunitarias. EFE/Esteban Biba/Archivo

Naciones Unidas, 26 feb (EFE).- Unicef reclamó este viernes a Estados Unidos un nuevo enfoque en la atención a los niños migrantes y en busca de asilo que llegan al país, en especial a los no acompañados por sus familias.

En un informe, la agencia de la ONU para la infancia plantea una serie de recomendaciones para las autoridades estadounidenses, entre las que destaca la importancia de acabar con la detención de menores migrantes.

"Cada año, miles de menores niños migrantes y demandantes de asilo no acompañados llegan a EE.UU., con muchos escapando de violencia y una pobreza devastadora o con la esperanza de reunirse con familiares", recordó en un comunicado Sanjay Wijesekera, director de la División de Programa de Unicef.

Wijesekera aseguró que el informe ofrece una "hoja de ruta" que muestra al Gobierno estadounidense cómo se puede desarrollar una visión a largo plazo para la recepción, el cuidado y la protección de estos niños, que figuran entre los "más vulnerables del mundo".

Según Unicef, algunas de las medidas planteadas en el documento van en línea con acciones recientes tomadas por el Gobierno de Joe Biden, en especial en lo que respecta a mantener a las familias demandantes de asilo juntas.

El informe urge a acabar con la detención de niños migrantes y a dar prioridad a los cuidados a cargo de familias y organizaciones comunitarias.

También pide reforzar los servicios de recepción y atención para los menores y que cada menor no acompañado cuente con un defensor independiente.

Además, reclama que se permita la participación del niño en las cuestiones que le afectan, incluidas decisiones sobre su alojamiento, atención y acceso a servicios de acuerdo con la edad y madurez de cada menor.

Wijesekera recordó que la violencia de las pandillas, la extorsión, la pobreza y la falta de oportunidades son habituales para millones de menores en Centroamérica, unas condiciones que no han hecho más que empeorar con la pandemia y los recientes huracanes.

"Por eso pedimos una expansión de las vías seguras y legales para que los niños busquen protección y se reúnan con familiares en EE.UU.", añadió.