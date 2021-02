Un centenar de funcionarios e invitados fueron vacunados en secreto en Perú

Junto a las dosis enviadas por Sinopharm para desarrollar el ensayo de su candidata a vacuna en Perú, el laboratorio chino entregó 3.200 dosis para que los equipos a cargo del ensayo puedan inocular a sus investigadores. EFE/ Ernesto Guzmán Jr/Archvo

Lima, 25 feb (EFE).- Un total de 101 funcionarios públicos, familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú, entre los cuales están el expresidente Martín Vizcarra, reveló este jueves la comisión encargada de investigar el "vacunagate".

Junto a las dosis enviadas por Sinopharm para desarrollar el ensayo de su candidata a vacuna en Perú, el laboratorio chino entregó 3.200 dosis para que los equipos a cargo del ensayo puedan inocular a sus investigadores.

Sin embargo, 1.200 de esas dosis se entregaron a la embajada de China en Perú y las restantes 2.000 vacunas fueron enviadas a los centros de investigación de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos, que llevarían adelante el ensayo con 12.000 voluntarios.

DESCIFRANDO EL VACUNAGATE

El presidente de la comisión investigadora designada por el ministerio de Salud, Fernando Carbone, explicó en rueda de prensa que la universidad Cayetano Heredia le hizo llegar una lista de 470 personas que recibieron la inoculación con ese lote de candidatas a vacuna.

"De esas 470 personas, 369 forman parte de los equipos que han desarrollado el ensayo, y 101 son los llamados relacionados, que es personal del ministerio de Salud, de la Cancillería, familiares de ambos, e invitados que no guardan ninguna relación con ellos", expresó Carbone.

Entre el centenar de 'relacionados' figuran Vizcarra, su esposa y su hermano, y entre los funcionarios que no tenían relación directa con los ensayos están las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunciaron poco después del destape del 'vacunagate', hace dos semanas.

Carbone informó que "los jefes de equipo invitaron a los que formaban parte de su equipos de investigación, pero son también los que tomaron las decisiones de invitar a otras personas".

INVESTIGADORES OFRECIERON DOSIS

Entre esos responsables están el investigador principal del ensayo en la universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, así como los investigadores Hugo García y Arturo Bustos, y el investigador principal de la universidad San Marcos, Eduardo Ticona.

Sin embargo, Carbone confirmó que también hubo dos enlaces en los ministerios, el asesor de inmunización Carlos Castillo y el director de ciencia y tecnología de la cancillería Arturo Jarama, que "presentaban personas que no tenían que ver con los equipos de investigadores" para ser vacunados con esas dosis.

En el caso de Vizcarra, el expresidente fue vacunado en octubre pasado en el Palacio de Gobierno, antes de su destitución en noviembre, mientras que la exministra Mazzetti lo hizo en su domicilio, junto a otros dos exasesores de su despacho.

Aunque Carbone remarcó que no le corresponde juzgar ni calificar lo ocurrido, el informe de la comisión sí planteó una serie de recomendaciones para sancionar la vacunación irregular de estas personas.

RETIRO DE FUNCIONARIOS CUESTIONADOS

En primer lugar, recomienda que se evalúe el retiro de confianza de los funcionarios vacunados que aún están en sus cargos, pues a raíz de este escándalo el Ejecutivo les pidió que pongan sus cargos a disposición.

Asimismo, poner el informe a disposición de la Fiscalía de la Nación para que evalúe interponer una denuncia constitucional contra la exministra de Salud por presunto delito en el ejericio de la función.

Tanto Mazzetti como Astete y Vizcarra son actualmente investigados por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, entre otros, a raíz del 'vacunagate'.

La comisión también recomendó derivar la investigación a los órganos disciplinarios del ministerio de Salud, a los colegios profesionales, a las universidades implicadas, a la Procuraduría de la Nación, al Ministerio Público, al Congreso, entre otras entidades del Estado.

SEGUIRÁ DESPIDO DE BENEFICIADOS

Por su parte, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, comentó, tras recibir el informe de Carbone, que efectuará "la separación inmediata del personal comprometido" en la inmunización irregular.

"Vamos a cotejar la lista de las personas que no han presentado su renuncia, con los que han recibido la vacuna para que queden fuera del ministerio de Salud", indicó.

Igualmente, Ugarte informó que el viernes entregará el informe a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para que ella lo haga llegar al Congreso, a la Contraloría General, al Ministerio Público, y a la cancillería para que complenten la investigación con el informe y puedan ejecutar lo que corresponda a este proceso.

El ministro precisó que de las 2.000 vacunas entregadas a los equipos de investigación, hay 803 inmovilizadas en los almacenes de la universidad Cayetano Heredia, y 58 en San Marcos.