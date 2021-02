Siria.- La Casa Blanca defiende la legalidad y la proporcionalidad del bombardeo en Siria

May 12, 2019 - Undisclosed location: An Airman piloting an F-35A Lightning II receives fuel from a KC-135 Stratotanker from the 28th Expeditionary Aerial Refueling Squadron, May 12, 2019, at an undisclosed location. The 28th EARS maintains constant presence in the U.S. Air Forces Central Command area of responsibility, supporting U.S. and Coalition aircraft in various operations conducted in Iraq, Syria, and Afghanistan. Iran has labelled Donald Trump's threats to end the regime 'genocidal' in the latest escalation of tensions in the Gulf. In the wake of Saudi oil assets attacks and Baghdad rocket strikes, Trump tweeted on May 19, suggesting that the Islamic republic will be destroyed if it attacks his country's interests. (Keifer Bowes/US Air Force/Polaris)



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Casa Blanca ha defendido a través de su portavoz, Jen Psaki, y el portavoz del Pentagono, John Kirby, que el bombardeo, que mató a 22 milicianos apoyados por Irán en Siria, se ajustaba a la legalidad y fue "proporcionado".



"El presidente está mandando un mensaje nada ambiguo de que protegerá a los estadounidenses y, cuando están amenazados, él tiene el derecho a realizar acciones en el tiempo y manera que elija", ha asegurado Psaki en declaraciones a los medios durante el viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Texas.



Psaki ha citado el artículo que permite al presidente tomar decisiones para proteger al personal de Estados Unidos --amenazado por estas milicias que hace unas semanas dispararon varios cohetes contra la Embajada estadounidense en Bagdad--, así como al artículo 50.1 de Naciones Unidas.



También ha añadido que el equipo legal del Departamento de Seguridad Nacional examinó esta legalidad antes de que se llevara a cabo el ataque.



La portavoz también ha asegurado que se informó a los compañeros de la Coalición contra Estado Islámico, incluida Rusia, y a los líderes del Congreso.



Por su parte, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha asegurado en una entrevista en MSNBC que se trató de un ataque "legal y proporcionado" para proteger los intereses de Estados Unidos en la región.



EL ATAQUE Y LA RELACIÓN CON SIRIA



Kirby ha asegurado que el balance de daños está en proceso, pero fuentes locales aseguran que 22 personas murieron a causa de los bombardeos. Se trata de supuestos milicianos progubernamentales sirios apoyados por Irán.



En un comunicado, el Departamento de Defensa estadounidense ha resaltado que el ataque ha destruido "múltiples instalaciones situadas en un punto de control fronterizo utilizado por varios grupos milicianos respaldados por Irán", incluidos Kataib Hezbolá y Kataib Sayid al Shuhada (KSS), también conocido como Batallón Sayid de los Mártires.



Por su parte, Psaki ha asegurado que Biden sigue abierto a buscar una solución diplomática al conflicto sirio y que tiene como objetivo "desescalar las actividades en Siria e Irak" y que este tipo de acciones se realizarán "de manera deliberativa".



"Te diré que es importante para el presidente asegurarse de que hay una evaluación de Inteligencia específica y tomarse tiempo para hacerla y asegurarse de que se ha realizado el trabajo para identificar los objetivos adecuados. Por eso han pasado unos cuantos días desde el ataque inicial (a la embajada estadounidense)", ha contestado Psaki al ser preguntada por cómo se ha tomado la decisión.



Asimismo, la portavoz ha asegurado respecto a las conversaciones con Irán para la vuelta al pacto nuclear que Estados Unidos ya ha aceptado la invitación a negociar de la Unión Europea y que "está esperando a escuchar la respuesta (de Irán)".



CONTROVERSIAS A NIVEL DOMÉSTICO



El ataque ha sembrado la controversia a nivel doméstico con disparidad de opiniones entre los distintos congresistas. Paradójicamente algunos republicanos han mostrado su apoyo a la decisión y algunos demócratas su rechazo.



En el caso de los primeros, destaca el senador republicano por Oklahoma, James Inhofe, que lidera a este partido en el Comité de Servicios Armados y ha asegurado en un comunicado recogido por Bloomberg que "los ataques fueron una correcta y proporcionada respuesta para proteger a los americanos".



"Estoy esperando más información de la respuesta de la administración a la agresión iraní", ha remarcado.



Por el contrario, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, quien fuera candidato a la vicepresidencia junto a Hillary Clinton en 2016, ha asegurado que "los ciudadanos estadounidenses merecían escuchar los argumentos de la administración de estos ataques y la justificación legal para no buscar la aprobación del Congreso".



En la misma línea se ha manifestado la congresista por California, Ro Khanna, que ha señalado que "no hay absolutamente ninguna justificación para que un presidente autorice un ataque militar sin aprobación del Congreso si no es en defensa propia", cláusula que ha invocado el equipo de Biden.