Siria.- El 60% de la población en Siria no tiene "acceso regular" a suficientes alimentos, alerta la ONU

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Aproximadamente el 60 por ciento de la población en Siria "no tiene acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos", ha denunciado este jueves el secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, que ha remarcado como el deterioro económico en el país ha desembocado en un aumento del hambre y de las necesidades humanitarias.



Lowcock ha explicado ante el Consejo de Seguridad que "nuevos datos inquietantes sobre seguridad alimentaria" publicados también este jueves por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) muestran este aumento de la inseguridad alimentaria que aunque pueden ser "impactantes", no son "sorprendentes".



El representante de la ONU ha detallado como millones de personas recurren a "medidas desesperadas" para poder sobrevivir, mientras que más del 70 por ciento de los sirios dicen que han contraído nuevas deudas y se ven obligados a vender activos y ganado.



Asimismo, los padres comen menos para poder alimentar a sus hijos, que ahora trabajan en lugar de estudiar, y "los que se han quedado sin opciones simplemente pasan hambre" --más de medio millón de menores de cinco años sufren efectos del retraso en el crecimiento--.



Mientras que los problemas por la inseguridad económica y alimentaria son palpables en todo el territorio sirio, Lowcock se ha mostrado especialmente preocupado por la situación en el noroeste, donde los datos de nutrición muestran que hasta uno de cada tres niños en algunas áreas sufren los impactos irreversibles del retraso en el crecimiento en el desarrollo y el aprendizaje.



En estas áreas, la desnutrición se ha vuelto tan normal que los padres no pueden detectar los signos en sus propios hijos, según el testimonio de un médico relatado por el representante de Naciones Unidas.



INSEGURIDAD Y AYUDA HUMANITARIA



Lowcock ha enfatizado el aumento de la violencia, describiendo una serie de "terroríficos bombardeos" que han matado a decenas e hirieron a muchos más, e incluso ha dañado un hospital.



Todos los días, los trabajadores humanitarios en Siria entregan ayuda en las circunstancias más difíciles y con un gran riesgo personal, ha lamentado el representante.



Por otra parte, algunos médicos, relata Lowcock, han mostrado preocupación de que la ayuda transfronteriza al noroeste de Siria pueda verse interrumpida, ante lo que el representante ha enfatizado la importancia de esta ayuda.



"Toda la asistencia humanitaria que ingresa al noroeste de Siria se entrega a través de la frontera" y apoya a 2,4 millones de personas mensualmente, ha detallado. Sin ella, "la situación pasaría de terrible a catastrófica".