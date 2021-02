Simpson y Fitzpatrick comparten el liderato; García a un golpe y Rahm a dos

Webb Simpson de Estados Unidos en acción durante la primera ronda del torneo WGC-Workday Championship que se juega en el campo Concession Golf Club, en Bradenton (Florida, EE.UU.), hoy 25 de febrero de 2021. EFE/Erik S. Lesser

Bradenton (Florida, EE.UU.), 25 feb (EFE).- El estadounidense Webb Simpson y el inglés Matthews Fitzpatrick compartieron este jueves el liderato provisional del torneo WGC-Workday Championship, del PGA Tour, al completar la primera ronda con tarjeta firmada de 66 golpes (-6).

Simpson estuvo dominante y seguro durante todo el recorrido del campo Concession Golf Club, de Bradenton (Florida), donde llegó la temporada del PGA Tour después de cumplir la primera fase en California y Arizona, al hacer siete birdies y cometer solo un bogey, el que hizo en el par 4 del hoyo cinco cuando su putt desde el green no fue bueno.

Mientras que Fitzpatrick, que está teniendo un gran comienzo de temporada, sí estuvo perfecto al registrar seis birdies, incluido el último que logró en el hoyo 18.

El español Sergio García junto a los estadounidenses Brooks Koepa, Billy Horschel y Kevin Kisner compartieron el tercer lugar con un golpe más en sus respectivos recorridos al entregar tarjetas firmadas de 67 (-5).

García tuvo la oportunidad de haber compartido el primer lugar de no haber cometido un bogey en el par 4 del último hoyo del recorrido al no acertar con el putt.

El jugador español acabó el recorrido con ocho birdies, el que más logró en la jornada, pero sus tres bogeys le costaron no disfrutar del liderato.

Mientras que su compatriota, Jon Rahm, segundo en la clasificación mundial, tuvo la oportunidad de haber acabado líder después que hizo birdie en el hoyo 17, pero en el último cometió un bogey que le dejó con 68 golpes (-4) y compartió con otros cinco jugadores el séptimo puesto.

También tuvieron buena actuación el colombiano Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann al entregar ambos tarjetas firmadas de 69 golpes (-3) que les mantiene en excelente posición para estar en la competición del fin de semana.

Muñoz acabó el recorrido con cinco birdies y dos bogeys, que hizo consecutivo los hoyos 4 y 6, mientras que Nieman tuvo una primera mitad brillante con cinco birdies, pero en la segunda cometió tres bogeys y sumó un birdie más, en el par 4 del hoyo 12.

Peor les fue a los mexicanos Abraham Ancer que entregó tarjeta firmada de 71 (-1) y Carlos Ortiz (73, +1), mientras que el español Rafael Cabrera siguió sin mejor su nivel de juego desde que comenzó la nueva temporada y acabó la jornada con un registro de 74 golpes (+2).