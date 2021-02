Schwartzman brilla, Kecmanovic cae y Ramos Viñolas sobrevive en ATP de Córdoba

El argentino Diego Schwartzman, número 9 del ranking, debutó este jueves con una holgada victoria en la cuarta jornada del ATP de Córdoba, que incluyó un agónico triunfo del español Albert Ramos Viñolas y la eliminación del serbio Miomir Kecmanovic, que partía como tercer cabeza de serie.

Schwartzman, que parte como máximo favorito y fue finalista aquí el año pasado, necesitó poco más de una hora para redondear un estreno convincente por 6-2 y 6-2 sobre el italiano Marco Cecchinato.

"Este es un momento difícil para todos, y que haya algo de gente en las tribunas es algo espectacular. Si pueden venir a verme yo estoy feliz, jugar aquí para mí es algo especial. Estas son dos semanas en las que disfruto de jugar en casa, más allá del resultado. Si luego me va bien, mucho mejor", dijo Schwartzman, delante de un reducido grupo de espectadores.

En los cuartos de final, el noveno de la clasificación mundial tendrá como adversario al experimentado español Albert Ramos Viñolas, que en el último duelo del día sobrevivió a un durísimo examen contra el joven argentino Tomás Martín Etcheverry.

El catalán, quinto favorito y 47 del ranking mundial, estuvo a dos puntos de la derrota cuando estaba 1-5 en el tie-break del segundo parcial, pero consiguió remontar frente al 234 del mundo e imponerse por 2-6, 7-6 (7/5) y 7-5, en una tremenda batalla de 2 horas y 49 minutos.

"Ha sido muy complicado, porque él ha empezado muy bien, pero he intentado seguir luchando. Fue un partido muy disputado, me ha costado, pero tenía que luchar al máximo y seguí, cuando lo más fácil era rendirse, y he tenido algo de suerte, pero esto es tenis y esta noche me toca ganar", contó Ramos Viñolas.

Más temprano, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 335 del ranking mundial, dio el gran golpe de la jornada al eliminar al serbio Miomir Kecmanovic, tercer favorito del certamen y ubicado casi 300 puestos por delante en la clasificación.

Cerúndolo, de 19 años y que entró en el torneo desde la clasificación, consiguió el mejor triunfo de su aún corta carrera a expensas del tenista europeo, 41 del mundo, que se despidió a las primeras sobre el polvo de ladrillo cordobés.

"No creía estar aquí, esperaba a esta altura jugar algún torneo menor. Fue un partido duro, pero se me dio al final. Estuve bastante sólido, casi no cometí errores", remarcó Juan Manuel Cerúndolo, que prolongó una semana de ensueño en su primera participación en un certamen del nivel ATP.

Su adversario en los cuartos de final será el brasileño Thiago Monteiro, 74 del ranking, que avanzó a la etapa de los ocho mejores con un muy buen triunfo sobre el español Roberto Carballés Baena por 6-3 y 6-4.

De este modo, para el viernes se enfrentarán Monteiro-Cerúndolo, luego el argentino Federico Coria se medirá con el francés Benoit Paire, continuarán el eslovaco Jozef Kovalik contra el local Facundo Bagnis, y el cierre será con Schwartzman frente a Ramos Viñolas.

Estos son los resultados del jueves en el ATP de Córdoba:

-Segunda ronda:

Diego Schwartzman (ARG/N.1) a Marco Cecchinato (ITA) 6-2, 6-2

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.5) a Tomás Martín Etcheverry (ARG) 2-6, 7-6 (7/5), 7-5

Thiago Monteiro (BRA/N.7) a Roberto Carballés Baena (ESP) 6-3, 6-4

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB/N.3) 6-7 (3/7), 7-5, 6-2

str/cl