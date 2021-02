Rey Felipe.- El Rey ve una "oportunidad histórica" de transformación económica y pide garantizar la actividad de las pymes

26/02/2021 El Rey preside la entrega del Premio Pyme 2020 EUROPA ESPAÑA ECONOMIA CÁMARA DE COMERCIO



Pide una "fructífera" colaboración público-privada



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha afirmado este viernes que España tiene una "oportunidad histórica" de transformación económica mediante la digitalización, la transición ecológica y la formación, ámbitos en los que cree que las pymes necesitan un "impulso y todo el apoyo institucional posible", así como garantizar que su actividad se desarrolla "en las mejores condiciones posibles".



Así lo ha señalado durante su intervención en la IV Edición del Premio Nacional Pyme del año 2020, organizado por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España y que el Rey ha presidido por primera vez, algo que han agradecido todos los representantes del sector empresarial.



El Rey ha realizado un apoyo velado a las pequeñas y medianas empresas, que considera "agentes fundamentales de la economía por la riqueza y el empleo que generan en beneficio de la sociedad", recordando que las pymes representan "nada menos que el 99% del tejido productivo y el 66% del empleo en España, cifras que hablan por sí mismas".



En este sentido, ha dicho que en la sociedad pueden sentirse "muy orgullosos" del tejido productivo español, al contar con pymes de "gran relevancia, que realizan un trabajo extraordinario en muy diversos campos y que están presentes en todas las comunidades autónomas".



"La gran red y termómetro de nuestra economía que conformáis las pymes es, en consecuencia, una auténtica fuerza vertebradora de nuestra sociedad", ha indicado el Rey, por lo que ha remarcado que "garantizar que su actividad se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles es siempre necesario, y esto es especialmente importante cuando hay que superar, como sociedad y como país, esta crisis".



Tras lamentar que 2020 ha sido "un año especialmente duro" para la mayor parte de las empresas, en el que muchos negocios se han visto obligados a cerrar a pesar de los esfuerzos realizados, ha valorado que otros, con "gran sacrificio", han sido capaces de mantener e incluso de crear empleo adoptando medidas de formación para los trabajadores y para la implementación del teletrabajo. También ha resaltado la apuesta por la internacionalización y la digitalización.



"UN HILO DE ESPERANZA"



"A pesar de tanta dificultad, todo ese esfuerzo, tantos ejemplos como estos de vuestra voluntad y determinación, sí han permitido mantener un hilo de esperanza, que deseamos siga creciendo cada día con confianza y solidaridad a medida que se vaya superando esta crisis y sus más graves consecuencias", ha añadido, instando a "no rendirse ante la adversidad".



El monarca ve una "oportunidad histórica de transformación de la economía" a través de tres palancas de cambio como son la digitalización, la transición ecológica y la formación, para lo que ha pedido "apoyo institucional" en estos campos para las pymes.



Ha insistido también en la importancia de una "fructífera" colaboración público-privada en la que empresas, instituciones y poderes públicos "sumen fuerzas y aúnen capacidades desde sus respectivos ámbitos de actuación".



"Sin duda, con las herramientas adecuadas, las pymes serán más fuertes y sólidas, y con una mayor capacidad para crecer y ganar posiciones en mercados altamente competitivos, lo que a su vez permitirá crear empleo estable y de mayor cualificación, aumentar exportaciones e invertir más en innovación, ser más productivas y estables y afrontar mejor las variaciones del ciclo económico, mediante los valores y el espíritu de superación que siempre las han caracterizado", añadió.



MONTERO DICE QUE LAS NUEVAS AYUDAS LLEGARÁN "EN BREVE"



Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha valorado el "espíritu de superación" y la "capacidad de emprender" de las empresas, que trabajan "con ejemplaridad" y son "motivo de inspiración para el conjunto de la sociedad".



Coincidiendo con el Rey en que 2020 "no ha sido un año fácil para nada", sino "uno de los más complicados de la historia", ha evidenciado que los pequeños empresarios han sufrido un "extraordinario impacto" por el virus y las restricciones derivadas del mismo.



Montero ha asegurado que el Gobierno ha querido estar "al lado" y acompañar a las empresas desde el primer día de la pandemia, por lo que ha destinado 40.800 millones en ayudas públicas y ha destinado más de 100.000 millones en avales del ICO.



"Confiamos en que 2021 será el año de la recuperación gracias a la vacunación", ha afirmado, si bien ha admitido que la situación de "tránsito" hasta ese momento requiere de instrumentos "más precisos y adaptados" para evitar que los problemas de liquidez pasen a ser de solvencia.



Por ello, ha indicado que el Ejecutivo aprobará "en breve" el paquete adicional de ayudas públicas de 11.000 millones de euros anunciado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, destinado al turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.



Además, las pymes serán las "grandes protagonistas" del Plan de Recuperación, para lo que se destinarán 2.000 millones de inversión para ellas y más de 5.000 millones de impulso a su transformación digital, en apoyo a su crecimiento, competitividad o internacionalización. "Las pymes no pueden perder la oportunidad de dar el gran salto de modernización que se requiere para competir a escala global en un mundo digitalizado", ha enfatizado.



La ministra ha ensalzado a las pymes como un "faro de ejemplo a seguir" tras haber "brillado con luz propia en e año más difícil de toda la historia".



BONET: "NOS JUGAMOS MUCHO"



El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha dado las gracias al Rey por su "constante apoyo" al empresariado español, remarcando que las pymes, que representan más del 99% del tejido productivo, requieren el "mayor apoyo" posible en la actualidad.



Bonet ha indicado que tras un año "nefasto" por el "shock sin precedentes" de la pandemia el tejido empresarial ha dado muestras de su resilliencia y han "luchado con todos los medios a su alcance para sobrevivir, mantener empleo, atender al cliente y seguir sirviendo".



En este sentido, ha alertado de que las empresas españolas están "seriamente afectadas" por la crisis, por lo que ha instado a trabajar "entre todos" para ayudarlas. "Nos jugamos mucho", ha avisado. Por ello, ha remarcado que los fondos europeos y las nuevas medidas que se aprueben deben tener como objetivo el apoyo a la recuperación y especialmente a la transformación de las empresas.



"Ha sido un año muy duro y ya vemos la luz al final del túnel, nos da esperanza y ánimo. Las empresas deben mantener este ánimo y no desfallecer, saber que ya falta poco", ha añadido Bonet, mostrando el "compromiso" de la Cámara en el apoyo.



De su lado, el presidente de Santander España, Luis Isasi, ha pedido mantener el apoyo al tejido empresarial español, cuyo principal riesgo es que la falta de liquidez se convierta en un problema de solvencia, y ha reiterado el ofrecimiento del banco para colaborar en la gestión de los fondos comunitarios, anticipando a las empresas el dinero para reducir el tiempo de espera entre la aprobación de un proyecto y la recepción de la ayuda.



FACEPHI, PYME DEL AÑO



El consejero delegado de FacePhi, Javier Mira, ha recibido de manos del Rey el Premio Pyme del año 2020, señalando que supone un reconocimiento a la "perseverancia, al liderazgo y la ambición", y avanzando que doblará la plantilla de un centenar de trabajadores actuales. La empresa alicantina se dedica al desarrollo de sistemas de reconocimiento facial y verificación de identidad.



En el año 2020, cuarta edición del Premio Pyme del Año, se inscribieron un total de 1.600 empresas de 50 provincias y la Ciudad Autónoma de Ceuta, y han participado 41 Cámaras de Comercio territoriales.