Raisman apoya a las víctimas de Geddert y exige una investigación independiente

La estadounidense Jordyn Wieber (d) celebra con su entrenador, John Geddert (i), tras ganar el oro en la prueba general del Mundial de gimnasia artística de Tokio, Japón, en 2011. EFE/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Madrid, 26 feb (EFE).- La gimnasta Aly Raisman, una de las campeonas olímpicas en los Juegos de Londres 2012 que fue entrenada por John Geddert, quien se suicidó este jueves, ha mostrado su solidaridad con las otras víctimas de abusos y ha exigido una investigación independiente que evite sufrimientos a otros menores.

"Tengo el estómago revuelto", ha escrito Raisman en sus redes sociales. "Pienso en los supervivientes que hay ahí fuera. Ojalá pudiera decir algo más para aliviar el dolor y el sufrimiento".

Raisman fue una de las componentes de la selección apodada 'Las Cinco Feroces' que ganó en Londres la medalla de oro por equipos. Ella logró asimismo el título en el ejercicio de suelo y fue bronce en el de barra de equilibrios. En Río 2016 obtuvo tres medallas más.

En noviembre de 2017 desveló que había sido víctima de abusos sexuales por parte del médico Larry Nassar, que actualmente cumple condena en prisión.

John Geddert se suicidó este jueves después de ser imputado con 24 cargos, entre ellos agresión sexual y tráfico de personas.

"Como menor de edad en el equipo nacional, a menudo tenía que viajar (sin mis padres) bajo la supervisión de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Entre los adultos 'responsables' estaban John Geddert, Marvin Sharpe, Steve Penny y Larry Nassar", ha dicho Raisman, que era la capitana de las 'Fierce Five'.

"Respectivamente, los delitos penales de los que han sido acusados incluyen conducta sexual criminal y chantaje, acoso infantil, destrucción de pruebas y asalto sexual. Para una organización que ha afirmado durante los últimos 15 años que 'la seguridad de los atletas es la prioridad número 1' es imposible imaginar un fracaso mayor. Esto es y siempre ha sido más grande que John Geddert, Marvin Sharpe, Steve Penny y Larry Nassar", ha asegurado la gimnasta, que tiene ahora 26 años.

"¿Por qué todavía no hay una investigación independiente? ¿Cuántos niños más tienen que sufrir?", se pregunta Raisman, que fue la primera que denunció los abusos.

Gabby Douglas, oro individual en Londres 2012, McKayla Maroney, plata en salto, y Simone Biles, ganadora de cuatro medallas en los Juegos de Río 2016, también fueron víctimas y han reclamado en repetidas ocasiones una investigación profunda sobre la federación y el comité olímpico estadounidense por permitir o no impedir los abusos.

La fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel, informó ayer de que se había notificado a su oficina el hallazgo "del cuerpo de John Geddert después de que acabase con su propia vida".

"Este es el final a una historia trágica para todos los que están involucrados", dijo Nessel en un comunicado.

Estaba previsto que Geddert compareciera el jueves ante un tribunal tras haber sido acusado formalmente por la fiscal de "al menos una agresión sexual e incidentes múltiples de abusos físicos contra docenas de sus jóvenes atletas". EFE

