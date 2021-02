Portaltic.-Twitter anuncia los Super Follows, suscripciones de pago para acceder a tuits exclusivos

26/02/2021 Super Follow de pago de Twitter. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER OFICIAL



MADRID, 26 (Portaltic/EP)



Twitter ha anunciado a sus inversores las próximas características que probará en su red social, que incluyen Communities organizadas según intereses y Spaces para comunicarse a través de la voz, pero entre las que destaca especialmente la nueva función de Super Follows, unas suscripciones de pago que por 4,99 dólares al mes permiten que los usuarios accedan a tuits exclusivos.



La plataforma de 'microblogging' ha mostrado a sus inversores, en el marco del evento Analyst Day 2021 celebrado este jueves, cómo será el modelo de negocio de la empresa en los próximos años, entre lo que se incluyen varias nuevas funciones que, por el momento, no ha especificado cuándo llegarán.



Entre las características más destacadas, Twitter ha confirmado las suscripciones de pago a su plataforma, como ya había adelantado recientemente Bloomberg.



La función, denominada Super Follow, busca "proporcionar un modelo de incentivos monetarios" para los creadores de contenido en Twitter por parte de sus audiencias. Estas suscripciones de pago tienen un coste de 4,99 dólares al mes y pueden cancelarse en cualquier momento.



Esta novedad viene acompañada de Revue, que permite que los creadores puedan publicar 'newsletters' gratuitas o de pago para su audiencia, y que se anuncia poco después de la compra de la plataforma Revue por parte de Twitter, especializada en este tipo de contenidos.



Los Revue de Twitter tienen como objetivo permitir que los escritores puedan publicar textos más largos para aumentar sus seguidores y añadir nuevas formas de diversificar la monetización.



Twitter ha mostrado en su evento para inversores más características que planea introducir en su plataforma como Communities, unas comunidades similares a los grupos de Facebook que se basan en unos intereses determinados.



La compañía ha definido Communities como "una experiencia que hace más sencillo que las personas formen, descubran y participen en conversaciones que están más enfocadas en las comunidades relevantes o en la zona geográfica en que están interesadas".



Asimismo, Spaces es otra nueva función anunciada por Twitter, que llega después del éxito de la red social de voz Clubhouse. Spaces supone una forma de conectarse entre usuarios mediante la voz "de forma directa y en conversaciones íntimas".



Otras de las novedades se centran en la seguridad, mediante herramientas proactivas para proteger a los usuarios de interacciones no deseadas, mediante notificaciones que avisan al usuario si uno de sus tuits reciben comentarios negativos o spam.



Este es el caso de un nuevo Modo Seguro que detecta cuentas "que pueden ser abusivas o de spam" y limita su capacidad de interactuar con el usuario durante siete días mediante bloqueos y cuentas silenciadas de forma automática. Además, sus respuestas se muestran a menos personas.



Birdwatch es otra nueva función anunciada por Twitter, cuya finalidad es moderar la información falsa publicada en la plataforma a través de la colaboración de la comunidad, de una forma similar al funcionamiento de Wikipedia.



Además, Twitter ha aprovechado su evento de inversores para anunciar planes de futuro como pasar de los 6.000 temas que ofrece en la actualidad a 100.000 en los próximos años.