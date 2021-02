Portaltic.-Leyendas Pokémon: Arceus, un nuevo videojuego de mundo abierto que llegará en 2022

26/02/2021 Leyendas Pokémon: Arceus. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POKÉMON



MADRID, 26 (Portaltic/EP)



Pokémon ha celebrado el 25 aniversario de la creación de la saga anunciando en su evento Pokémon Presents de este viernes tres nuevos videojuegos: Diamante Brillante y Perla Reluciente, dos 'remakes', y un nuevo juego de mundo abierto en 3D, Leyendas Pokémon: Arceus, que llegará a Nintendo Switch a principios de 2022.



Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son dos nuevas versiones de los juegos lanzados en 2006 para Nintendo DS, Pokémon Diamante y Perla, y llegarán a la consola híbrida Switch a finales de 2021.



Los juegos originales se han reproducido en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente con "gráficos mejorados para Nintendo Switch", y respetan la escala de los pueblos y las rutas, con funciones útiles procedentes de los juegos recientes, como ha descrito The Pokémon Company en un comunicado.



Los Entrenadores podrán elegir como Pokémon inicial a Turtwig, Chimchar o Piplup al principio del viaje, y se toparán con los pokémon legendarios Dialga o Palkia, dependiendo de si juegan a Pokémon Diamante Brillante o a Pokémon Perla Reluciente, respectivamente.



Estos juegos se ambientan en la región de Sinnoh, mientras que el tercero de ellos, Leyendas Pokémon: Arceus, permite conocer la región de Sinnoh de hace años, mucho antes de la existencia de los entrenadores o las Ligas Pokémon.



En esta época los jugadores tendrán que embarcarse en una aventura totalmente nueva para crear la primera Pokédex de la región, según The Pokémon Company.



Leyendas Pokémon: Arceus, que se lanzará a principios de 2022 en Switch, tiene un sistema de juego que mezcla características de los juegos anteriores con elementos nuevos, como el uso de un mundo abierto que puede explorarse en 3D.



Asimismo, ofrece una "experiencia inmersiva" para atrapar pokémon salvajes e iniciar los combates, ya que pasa a ser necesario estudiar el comportamiento de las criaturas y usar el sigilo para acercarse a ellas y lanzar una Poké Ball. Para los combates, los entrenadores deben lanzar a sus aliados cerca del pokémon salvaje.



Cuando comiencen su aventura, los jugadores de Leyendas Pokémon: Arceus podrán elegir a Rowlet, Cyndaquil u Oshawott como compañero inicial. Estos pokémon llegaron de la mano de un Profesor Pokémon que los encontró durante sus investigaciones.



The Pokémon Company ha puesto también fecha de llegada al videojuego New Pokémon Snap, que ya estaba anunciado y que se lanzará el 30 de abril en exclusiva para Nintendo Switch. En él, los jugadores tendrán que ponerse en la piel de fotógrafos de pokémon en la región de Lensis.