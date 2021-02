Perú no recuperará 2.190 millones de dólares de créditos que dio por covid-19

Vista de una oficina del Banco de Crédito del Perú, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 26 feb (EFE).- El Estado peruano no recuperará, al menos este año, hasta 8.100 millones de soles (2.190 millones de dólares) de las garantías de préstamo que en 2020 ofreció a las empresas para paliar los efectos de la pandemia de covid-19, aproximadamente el 15 % del total del dinero que se comprometió.

Así lo estimó este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, durante una teleconferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), en la que recordó que el programa de garantías estatales que se lanzó en 2020 para que los bancos prestaran dinero a bajo interés a las empresas evitó "un colapso masivo" de las mismas, pero que eso también "tiene un riesgo".

"Se estima que alrededor del 15 % del crédito no va a ser pagado, lo cual es una pérdida potencial para el Estado", que durante años tendrá que arrastrar "ese costo fiscal", señaló el ministro.

GARANTÍA ESTATAL

A fin de paliar los impactos de la pandemia, el Gobierno peruano lanzó el año pasado distintos programas de crédito, destinados a salvar a través de fondos de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas del país.

El "más exitoso", según el ministro, fue Reactiva Perú, un programa "inmenso" y cuyo monto de garantías alcanzó los 60.000 millones de soles (16.200 millones de dólares), equivalentes al 8 % del producto interno bruto (PIB).

A partir de ese programa, el Banco Central de Reserva (BCR) "prestó a los bancos casi ocho puntos del PIB a una tasa de interés de 0,5 % anual, que es la tasa de interés más baja del Estado peruano", detalló Mendoza.

Con ese monto, y a pesar de que las empresas se encontraban en una "mala situación", los bancos dieron préstamos con tasas de interés mínimas porque "había una garantía estatal detrás de cada crédito".

"En el caso de los créditos pequeñitos (la garantía estatal) llegaba hasta el 98 %, los créditos un poco más grandes al 90 % y los mucho más grandes al 80 %", precisó el ministro.

2.190 MILLONES DE DÓLARES

Aunque estos programas de apoyo financiero a las empresas hicieron posible que el número de quiebras empresariales del año pasado fuera "muy parecido o similar" al de 2019, la nueva ola de contagios de covid-19 amenaza este año el pago de los créditos, que debe empezar a partir del próximo mes de mayo.

En concreto, la cartera de Economía y Finanzas estima que la parte del crédito que no será pagada se debe a que "algunas empresas no se han recuperado".

En ese sentido, el "costo potencial máximo" será de 8.100 millones de soles (2.190 millones de dólares) para el Estado.

"Ese costo hay que compararlo con el costo de no haber actuado a tiempo, que se hubiera multiplicado respecto a la cifra que acabo de dar", defendió el ministro.

REPROGRAMACIÓN PARA LA SEGUNDA OLA

Mendoza añadió que ahora, mientras el Perú atraviesa la segunda ola de contagios, el Ejecutivo está trabajando con el Banco Central para "reprogramar" Reactiva Perú y otro programa llamado FAE mype.

A través de ambos, el ministerio pretende replanificar créditos por dos años para empresas que inviertan en "grandes" proyectos de infraestructura, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, y la construcción de los puertos de Chancay y Salaverry, entre otros.

"Con estas medidas esperamos aliviar la situación de las empresas" y "confiamos que con la recuperación macroeconómica que esperamos para este año las empresas salgan de esta zona complicada en la que se encuentran", concluyó.