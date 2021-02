Perú.- La comisión de investigación del 'Vacunagate' cifra en un centenar los altos funcionarios y familiares vacunados

22/02/2021 Perú.- El Congreso de Perú aprueba tramitar las denuncias contra Vizcarra y Mazzetti por su vacunación paralela. Fueron 369 los inoculados porque formaban parte del ensayo clínico del inmunizador de Sinopharm POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El titular de la comisión de investigación del 'Vacunagate' en Perú, Fernando Carbone, ha precisado este jueves que un total de 470 personas se vacunaron con el inmunizador chino Sinopharm, siendo 369 de ellas inoculadas porque formaban parte del ensayo clínico, mientras 101 son altos funcionarios y personas cercanas.



Tras diez días de investigación, la comisión que investiga la aplicación irregular de vacunas contra la COVID-19 ha entregado su informe final, en el que se ha concretado que entre el centenar de funcionarios se encuentran autoridades del Ministerio de Salud y el de Exteriores, así como familiares de los mismos pero también invitados que no guardan relación con ellos.



Entre estos últimos, denominados "relacionados", se encuentran, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano, mientras entre los altos funcionarios de los ministerios están la exministra de Salud Pilar Mazzetti o la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.



Carbone ha incidido en que dentro del grupo de 470 vacunados sí se encuentran investigadores de las universidades Cayetano Heredia (UPCH) y Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes sí tenían que recibir las dosis, informa RPP Noticias.



"Quiero pedir que por favor tengamos cuidado porque dentro de ese universo de 470, sí hay investigadores. Ni siquiera abarcan a todos los que forman parte del equipo de investigación, que son más grandes, pero calificar a todos como iguales en los términos que hemos sentido humanamente como una reacción inicial puede estar dañando la honra de personas que sí calificaban en primer lugar para el uso de esta vacuna que estaba compitiendo", ha señalado.



3.200 DOSIS DISTRIBUIDAS



Asimismo, el responsable de la comisión de investigación ha detallado que fueron 3.200 las dosis de Sinopharm que llegaron a Perú, de las que 1.200 se entregaron a la Embajada China, mientras 803 fueron inmovilizadas en el Centro de Investigaciones de la UPCH y 58 en el de la UNMSM.



Fueron 235 las unidades que se asignaron al ensayo clínico, 175 de ellas utilizadas finalmente para vacunar a personas, mientras 60 de las dosis siguen en las instalaciones de la UNMSM, ha añadido Carbone.



Por otra parte, ha indicado que 706 dosis se destinaron al personal de los equipos encargados del desarrollo del ensayo y 198 se administraron a personas que los responsables de estos equipos o cargos encargados de la gestión de las pruebas denominaron como personal relacionado al estudio.



El informe ha señalado que se habría encargado al asesor de Inmunización del Ministerio de Salud, Carlos Castillo, y al director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Exteriores, Jorge Arturo Jarama, asignar la vacuna candidata.



También apunta a que estarían vinculados con las órdenes de vacunación Hugo García y Javier Arturo Bustos, de la Universidad Cayetano Heredia, y Eduardo Ticona, de la de San Marcos.



En este sentido, el documento elaborado por la comisión también ha apuntado que se "evidencia" por parte del investigador principal de la UPCH, Germán Málaga, "la no aplicación" de los Lineamientos de la Buenas Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres humanos y la normativa peruana para ensayos clínicos, informa 'El Comercio'.



RECOMENDACIONES



El informe final de la comisión del 'Vacunagate' ha emitido también una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la petición de investigar a los involucrados y llevar el documento a las instancias pertinentes para aplicar sanciones.



Asimismo, ha recomendado retirar la confianza a trece funcionarios de la cartera de Salud, entre los que figura el nombre de Mazzetti.



El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, ha avanzado que este viernes se entregará el informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para que, a su vez, lo haga llegar al Congreso, la Contraloría y el Ministerio Público, entre otras instituciones, de manera que se complete la investigación.



"Se separará a empleados involucrados que aún no hayan sido sancionados", ha asegurado también, al tiempo que ha felicitado a la comisión por haber sido "tan rápidos" en entregar el informe.