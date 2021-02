Peligra la descontaminación de derrames de petróleo en la Amazonía peruana

Fotografía de archivo de un grupo de colectivos civiles que realizan un plantón, el 12 de febrero de 2015, frente a las oficinas de la petrolera Pluspetrol en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 25 feb (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú reclamó este jueves al Gobierno evitar la liquidación de Pluspetrol Norte, filial peruana de la petrolera argentina Pluspetrol, cuya disolución puede dejar sin cumplir con la millonaria descontaminación de los yacimientos petrolíferos a su cargo en la Amazonía.

La Defensoría advirtió en un comunicado que la disolución de la empresa está "presuntamente destinada a evadir el cumplimiento de estas obligaciones" ambientales en los yacimientos Lote 192 y Lote 8, los de mayor producción crudo pesado de la Amazonía peruana.

Para el organismo encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, la liquidación de Pluspetrol Norte "no solo pone en riesgo el ambiente y los recursos naturales, sino que constituye una vulneración al derecho a un ambiente equilibrado, la vida y la salud de las personas".

"Requiere medidas inmediatas por parte del Estado", insistió la Defensoría, entre ellas que la Justicia peruana agilice la tramitación de las distintas solicitudes y recursos presentados por el Gobierno y otros actores afectados por la contaminación para evitar la liquidación de la empresa.

"LAMENTABLE" PRECEDENTE

La Defensoría indicó que "este caso es un importante, aunque lamentable, precedente que evidencia la importancia de que el Estado adopte con urgencia las medidas pero que esto no vuelva a repetirse".

La situación "debilita seriamente la institucionalidad ambiental, afecta gravemente el ambiente, los recursos naturales y constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las personas", concluyó la Defensoría.

Pluspetrol anunció en diciembre de 2020 su liquidación, una decisión que abiertamente atribuyó en un comunicado a la "arbitrariedad" del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Mientras la empresa señala que solo es responsable de la contaminación causada durante el periodo que tuvo a cargo la explotación de los pozos, el OEFA le exige hacerse cargo también de la contaminación de otras empresas que pasaron anteriormente por allí, porque así se comprometió en su contrato.

MÁS DE 1.500 "IMPACTOS"

En total son 1.500 puntos impactados o contaminados entre el Lote 192 y el Lote 8, por lo que, ante el incumplimiento de la empresa de remediarlos, el OEFA ha impuesto multas a Pluspetrol Norte por valor de unos 17 millones de soles (4,66 millones de dólares).

Ambos yacimientos se encuentra en la amazónica región de Loreto, la más grande del territorio peruano, y desde el inicio de sus operaciones en los años 70 han sido escenario de frecuentes accidentes medioambientales como derrames de petróleo causados por la actividad de las empresas que han explotado los pozos.

Estos episodios han impactado directamente en la vida de las comunidades indígenas que habitan estos territorios desde antes de la llegada de las petroleras y que periódicamente han protagonizado manifestaciones y protestas para reclamar servicios básicos al Estado como luz, agua o salud.

DE SALIDA TRAS MÁS DE DOS DÉCADAS

En el Lote 192, el más grande de los dos, que limita con la frontera de Perú con Ecuador, Pluspetrol Norte operó desde 2000 hasta 2015.

Actualmente el Lote 192 se encuentra sin operador, pendiente de que la petrolera estatal peruana Petroperú encuentre un socio para explotar el yacimiento, pero desde la compañía pública ya han anticipado que no asumirán la descontaminación, pues es responsabilidad de los anteriores inquilinos del yacimiento.

El Lote 8, también cercano a la frontera con Ecuador, estaba en manos de Pluspetrol Norte desde 1996 pero en diciembre de 2020 decidió culminar sus operaciones pese a que tenía licencia hasta 2024.

Tanto para uno como para otro, el Estado peruano exige a Pluspetrol Norte un plan de abandono de las instalaciones donde se le conmina a descontaminar los puntos impactados en ambas áreas.