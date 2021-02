ONG alerta de posible víctima de reclutamiento forzado en guerrilla paraguaya

El secretario ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 26 feb (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) informó este viernes de un posible caso de reclutamiento forzoso por parte de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según pudo constatar una Misión de Observación de Derechos Humanos durante la última semana en la zona norte del país.

"Tenemos información que hemos recibido, de manera confiable y creíble, de la situación de una persona que se encuentra desaparecida hace más de dos años y que sería posiblemente víctima de un reclutamiento forzoso", dijo el secretario ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Concepción.

Ayala aseguró que han mantenido entrevistas con familiares y otras personas próximas a este hombre, de profesión enfermero, que les explicaron las circunstancias en las que se produjo la desaparición.

Desde entonces, "no hay ningún tipo de información".

El secretario ejecutivo de Codehupy comentó que, gracias a los datos proporcionados por su entorno, tienen "plenamente identificada a esta persona".

La Codehupy realizará ahora un "cruzamiento de información" con otras fuentes oficiales, como el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), para conocer más datos sobre este supuesto reclutamiento forzoso y el paradero de la persona desaparecida.

"Posteriormente estaríamos dando a conocer la identidad", agregó Ayala.

El EPP secuestró hace meses al exvicepresidente Óscar Denis, del que se desconoce su situación, al igual que la del ganadero Felix Urbieta y del policía Edelio Morínigo, secuestrados en 2016 y 2014, respectivamente.

Al respecto, Ayala precisó que este jueves mantuvo "una extensa reunión" con el general Félix Díaz, del CODI, para intercambiar información sobre la situación de las personas secuestradas.

"(Las perspectivas) no son alentadoras en cuanto a que no indican que estén en una fase de culminación que pueda albergar la esperanza de que esas personas puedan ser recuperadas o con vida", lamentó el secretario ejecutivo de Codehupy.

MENOR DESAPARECIDA DESDE NOVIEMBRE

La Codehupy también mostró su preocupación por la desaparición de una menor de 14 años desde finales de 2020, cuando se produjo la detención de Laura Villalba, miembro del EPP.

Según Ayala, la propia Villalba comunicó al general Díaz "que estaba con una sobrina que fue extraviada en la zona militarizada".

La desaparecida es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de dos integrantes del EPP, como señalan desde Codehupy, aunque las autoridades han preferido mantener oculta la identidad de la joven.

Para la Codehupy, esta estrategia no ayuda a la búsqueda de la menor y pidió que se pueda mostrar su rostro y su nombre "para que pueda ser localizada".

Aunque la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) asegura que está realizando acciones para encontrar a la niña, la Codehupy considera que se trata de "un esfuerzo ineficaz" y recordó que es responsabilidad del Estado hallar a una menor que "ha sido desprotegida por sus padres y su comunidad".

La detención de Laura Villalba se produjo meses después de la muerte de dos niñas en un enfrentamiento entre la FTC y la guerrilla.

El Gobierno sostiene que las menores, hijas de líderes del EPP, formaban parte activa del grupo, creado en 2008 desde una ideología marxista y la defensa del campesinado como una de sus consignas.