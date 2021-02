Nuevo secuestro en una escuela de Nigeria, con más de 300 chicas desaparecidas

Actualiza con declaraciones del portavoz de la policía sobre balance de secuestradas ///Kano, Nigeria, 26 Feb 2021 (AFP) - Al menos 317 chicas permanecían desaparecidas tras el ataque por parte de hombres armados en la noche del jueves al viernes en una escuela en el noroeste de Nigeria, donde los secuestros masivos de estudiantes se multiplican.Las autoridades locales confirmaron a la AFP el ataque en el colegio de Jangebe, en el estado de Zamfara, por parte de hombres armados, así como el secuestro de las estudiantes."Llegaron a la escuela con vehículos, luego forzaron a algunas de las chicas a irse con ellos", declaró Sulaiman Tunau Anka, portavoz del gobierno local. Horas después, un portavoz de la policía, Mohammed Shehu, afirmó que en total fueron secuestradas 317 jóvenes y que se envió un equipo de las fuerzas de seguridad "fuertemente armado" al lugar al que habrían sido llevadas las víctimas.Un profesor, que no quiso revelar su identidad, había afirmado previamente que "más de 300 jóvenes están desaparecidas".Según otro profesor, 600 adolescentes se encontraban en los dormitorios colectivos durante el ataque y que solo "unas cincuenta fueron halladas". Precisó que las chicas que no aparecieron pudieron haber sido secuestradas o haberse escapado.Este secuestro es el último de una serie de hechos similares perpetrados en el centro y noroeste de Nigeria por grupos criminales que aterrorizan a la población, roban ganado y saquean los pueblos. - Escalada - La semana pasada unas 40 personas (entre ellas 27 estudiantes) fueron secuestradas en Kagara el estado de Níger, en el centro oeste de Nigeria, y 344 adolescentes habían sufrido la misma suerte a principios de diciembre en Kankara, en el estado de Katsina. En el más reciente de los casos, el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, lanzó una operación de rescate y actualmente están en curso negociaciones con los secuestradores, pero los rehenes aún no han sido liberados.En el caso de los adolescentes de Kankara, fueron liberados tras una semana de cautiverio y negociaciones entre las bandas y los gobiernos locales.El secuestro causó conmoción mundial y trajo a la memoria el de más de 200 niñas por parte de Boko Haram en Chibok (noreste), en 2014. Estas bandas criminales están impulsadas por la codicia, pero algunas tienen vínculos con grupos yihadistas presentes en el noreste, a unos cientos de kilómetros. Se ocultan a menudo en el bosque de Rugu, que abarca cuatro estados: Katsina, Zamfara, Kaduna y Níger.Desde hace años, practican secuestros a cambio del pago de un rescate, atacando pueblos o autobuses en cruces carreteros. Pero en los últimos meses han multiplicado los ataques contra las escuelas. Para estos grupos, "el medio más simple ahora de conseguir dinero del gobierno es secuestrar estudiantes", afirmó Idayat Hassan, directora del Centro para la Democracia y el Desarrollo, tras el secuestro de Kagara. "El gobierno debe garantizar la seguridad de las escuelas de manera urgente (...), porque en caso contrario los secuestro de Chibok (...) y Kankara alentarán a otros a actuar peor", agregó en ese momento.La violencia criminal de estos grupos ha dejado más de 8.000 muertos desde 2011, y ha forzado a más de 200.000 personas a huir de sus casas, según un informe del grupo de reflexión del International Crisis Group (ICG) publicado en mayo de 2020. Nigeria "no cederá al chantaje" de secuestradores de adolescentes (presidente)Lagos, 26 Feb 2021 (AFP) - El presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari, condenó este viernes el secuestro de más de 300 adolescentes en el noroeste del país y aseguró que su gobierno "no cederá al chantaje"."Esta administración no cederá al chantaje de bandidos que atacan a estudiantes inocentes con la expectativa del pago de enormes rescates", aseguró Buhari, en un comunicado.Este es el último de una serie de secuestros de adolescentes perpetrados en el noroeste de Nigeria por grupos criminales, denominados "bandidos" en la jerga local, que aterrorizan a la población, roban ganado y saquean aldeas."Tenemos la capacidad de desplegar una fuerza importante contra los bandidos en las aldeas donde operan, pero nos limita el temor a que se produzcan grandes bajas de aldeanos inocentes y rehenes que podrían ser utilizados como escudos humanos", agregó el presidente."El principal objetivo es el regreso sano y salvo de las rehenes", apuntó Buhari en el comunicado, llamando a los gobernadores de los Estados donde operan estos grupos a "revisar su política de recompensar a los bandidos con dinero y vehículos". Jefe de la ONU exige liberación inmediata de adolescentes secuestradas en NigeriaNaciones Unidas, Estados Unidos, 26 Feb 2021 (AFP) - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió este viernes la liberación inmediata de más de 300 estudiantes secuestradas en Nigeria, dijo su portavoz."El secretario general condena (el secuestro) en los términos más firmes posibles y exige su inmediata e incondicional liberación", dijo Stephane Dujarric en una conferencia de prensa.Este secuestro es el último de una serie de secuestros de adolescentes perpetrados en el noroeste de Nigeria por grupos criminales, denominados "bandidos" en la jerga local, que aterrorizan a la población, roban ganado y saquean aldeas.La semana pasada unas 40 personas (entre ellas 27 estudiantes) fueron secuestradas en Kagara el estado de Níger, en el centro oeste de Nigeria, y 344 adolescentes habían sufrido la misma suerte a principios de diciembre en Kankara, en el estado de Katsina. En el más reciente de los casos, el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, lanzó una operación de rescate y actualmente están en curso negociaciones con los secuestradores, pero los rehenes aún no han sido liberados.En el caso de los adolescentes de Kankara, fueron liberados tras una semana de cautiverio y negociaciones entre las bandas y los gobiernos locales.El secuestro causó conmoción mundial y trajo a la memoria el de más de 200 niñas por parte de Boko Haram en Chibok (noreste), en 2014. "Las escuelas siempre deben seguir siendo un espacio seguro para aprender sin temor a la violencia", agregó Dujarric.