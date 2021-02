Nigeria.- Secuestradas cerca de 300 alumnas en un nuevo ataque contra una escuela en el noroeste de Nigeria

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Varios cientos de alumnas habrían sido secuestradas a primera hora de este viernes en una escuela ubicada en el estado nigeriano de Zamfara, en el noroeste del país, por parte de personas armadas no identificadas, según han recogido los medios locales.



Según las informaciones recogidas por el diario 'Daily Trust', los atacantes irrumpieron en la Government Girls Secondary School, en Jangebe, y raptaron a un número por ahora indeterminado de alumnas, si bien los medios apuntan a cerca de 300 rehenes.



Así, un trabajador del centro ha dicho al diario 'Punch' bajo condición de anonimato que los atacantes irrumpieron en el hostal del centro y raptaron a más de 300 estudiantes. Un padre y una profesora consultados por la cadena de televisión británica BBC han apuntado a esta misma cifra.



Un residente de la aldea de Kawaye ha confirmado que sus dos hijas figuran entre las secuestradas. "Estoy yendo a Jangebe para ver la situación. Me han dicho que han invadido la escuela en torno a las 1.00 horas (hora local)", ha relatado.



Los atacantes habrían llegado a la escuela tras atacar un puesto de control del Ejército en la zona, según el portal de noticias PM News Nigeria, si bien por el momento no hay informaciones sobre víctimas. El Gobierno no se ha pronunciado por el momento sobre el incidente.