Nasdaq recupera terreno por subida de tecnológicas

Por Devik Jain y Medha Singh

26 feb (Reuters) - El Nasdaq, en el que el sector tecnológico tiene un gran peso, se recuperaba de algunas pérdidas el viernes, tras su peor día en cuatro meses, aunque la confianza seguía siendo frágil, por el temor a un aumento de la inflación que mantiene los rendimientos de los bonos estadounidenses cerca de un máximo de un año.