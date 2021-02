Müller volverá a la convocatoria del Bayern mañana contra el Colonia

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Berlín, 26 feb (EFE).- El mediapunta Thomas Müller volverá a la convocatoria del Bayern en el partido de mañana contra el Colonia tras recuperarse de una infección de coronavirus y haber estado este viernes en el entrenamiento con el equipo.

"En todo caso estará en la convocatoria. Ha recuperado la forma rápidamente. Entrenó en casa (durante la cuarentena) y es un jugador que tiene una buena base. No he decidido todavía si jugará desde el comienzo", dijo el entrenador Hansi Flick.

Serge Gnabry, tras una lesión muscular también volverá a la convocatoria.

"Estamos lograremos llenar el banquillo", dijo Flick aludiendo a la racha de bajas que tuvo el Bayern en los últimos partidos.

En los últimos dos partidos de la Bundesliga el Bayern ha logrado sumar solo un punto con lo que el RB Leipzig, segundo clasificado, ha logrado reducir la distancia a dos puntos.

No obstante, la presentación del martes en la Liga de Campeones ante el Lazio, que se saldó con un claro 1-4, dio muestras de una clara mejoría en el juego del Bayern.