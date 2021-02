México.- Publicis Groupe anuncia su nuevo equipo directivo para la región de Iberia

26/02/2021 Nuevo equipo de Publicis Groupe. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA Publicis Groupe



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Publicis Groupe ha presentado su nuevo equipo directivo para Iberia, en el que bajo la dirección de la consejera delegada de Publicis Groupe Iberia y México, Marta Ruiz-Cuevas, se integra el talento de España y Portugal como un paso más en la estrategia del modelo de 'Power of One' de la compañía de comunicación.



Tal y como ha anunciado en comunicado, Ruiz-Cuevas ha destacado que el nuevo equipo directivo en Iberia facilitará la conexión de las capacidades y el gran talento del grupo en la región para ofrecer a sus clientes las oportunidades del 'Power of One'



Además, "se fortalecerá la cooperación entre mercados con la colaboración y la integración del conocimiento, aprendizajes, capacidades y el talento para responder más acertadamente a los retos de los clientes y contribuir al crecimiento de sus negocios", ha añadido.



De esta forma, el nuevo equipo estará compuesto por el consejero delegado de PMX Iberia y de Performics, Roberto Santos Hernandez, con responsabilidad en PMX en España y Portugal sobre las operaciones de Trading&Partnerships, Performance, Programática, Social y TAAG (Trafficking and Activation Group).



Antonio Bermúdez de Castro será Chief Integration Officer de Publicis Groupe Iberia, puesto de nueva creación con responsabilidad sobre todas las áreas transversales de la organización que incluyen los equipos de Data Sciences, Content, Commerce, Producción, Business Transformation, Business Development y Comunicación.



A estos nombramientos se suma el de Antonio Pérez Mateos, que añade a sus responsabilidades de director financiero de Publicis Groupe España el negocio de Portugal, y el de Ana Arias Coso, nombrada Chief Talent Officer de Publicis Groupe Iberia.