México.- Pemex registra pérdidas de 19.000 millones en 2020 pese a ganar 4.900 millones en el último trimestre

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La mayor petrolera de México, Pemex, registró un beneficio neto operativo de 124.210 millones de pesos (4.900 millones de euros) en el cuarto trimestre de 2020, frente a las pérdidas de 171.544 millones de pesos (6.771 millones de euros) del mismo periodo de 2019, lo que supone la primera vez desde hace cuatro años que la compañía encadena dos trimestres consecutivos con resultados positivos.



No obstante, el buen desempeño del cuarto trimestre no ha sido suficiente para contrarrestar las pérdidas operativas acumuladas de 480.966 millones de pesos (18.985 millones de euros) de 2020, unos 'números rojos' un 38,2% superiores a los de 2019.



En una presentación de los resultados trimestrales, el director general de Pemex, Octavio Romero, ha resaltado estos resultados en medio de la crisis provocada por la contingencia sanitaria de Covid-19, que llevó a la petrolera a la "peor crisis de su historia".



"2020 fue un año de gran complejidad para la humanidad. Para la industria petrolera, la pandemia de Covid-19 ocasionó la crisis más severa de toda su historia (...) Petróleos Mexicanos no fue ajeno a esta situación y enfrentó la peor crisis de su historia", ha remarcado Romero.



La producción de crudo total de 2020 se situó en los 1,70 millones de barriles diarios, un 0,2% más que el año precedente. Sin tener en cuenta el acuerdo de la OPEP+ para el recorte de producción, la producción habría alcanzado los 1,73 millones de barriles diarios.



Con estas cifras, Pemex es en la actualidad el principal productor de petróleo de México, con un 98,8% del total de elaboración de crudo en el país norteamericano.



La cifra de negocio durante 2020 se situó en los 953.730 millones de pesos (37.654 millones de euros), un 32% menos; mientras que entre octubre y diciembre la facturación ascendió hasta 248.896 millones de pesos (9.826,7 millones de euros), un 21,9% menos que en el mismo trimestre del año anterior.



La caída de los ingresos se explica en buena parte por el desplome de las ventas internas de gasolinas y diésel durante todo el año. En abril y mayo, las ventas cayeron un 38% y un 37%, respectivamente; mientras que en diciembre la caída fue del 16%, la más baja desde marzo.



Asimismo, Romero ha explicado que el bajo precio del petróleo fue determinante para el resultado financiero de la sociedad.



PEMEX FUE EL MAYOR CONTRIBUYENTE DE MÉXICO



Por otra parte, el directivo ha remarcado el pago de contribuciones de la petrolera al Estado mexicano durante el año.



Romero ha indicado que durante el ejercicio las aportaciones al Gobierno federal ascendieron hasta los 598.330 millones de pesos (23.645 millones de euros), lo que convirtió a Pemex en el mayor contribuyente del Estado mexicano.



De su lado, la Administración azteca destinó 46.256 millones de pesos (1.828 millones de euros) del presupuesto federal a la empresa. Romero ha subrayado que Pemex no recibe ningún otro recurso del Gobierno.