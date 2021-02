Líderes de la comunidad del Caribe piden distribución equitativa de vacunas

El primer ministro de Trinidad y Tobago, y presidente de la Caricom, Keith Rowley, quien dijo que la comunidad caribeña está "insatisfecha" y "profundamente preocupada" por el "acceso desigual" a las vacunas contra la covid-19. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 25 feb (EFE).- Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) concluyeron este jueves un encuentro virtual de dos días en el que pidieron una distribución más equitativa de las vacunas contra la covid-19 y solicitaron al presidente de Haití, Jovenel Moise, que convoque elecciones "lo antes posible".

El presidente de la Caricom y primer ministro anfitrión, Keith Rowley, dijo hoy en la segunda y última jornada de la 32 reunión entre sesiones de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom que la comunidad caribeña está "insatisfecha" y "profundamente preocupada" por el "acceso desigual" a las vacunas para los pequeños estados en desarrollo como los que conforman el organismo.

Por ello, en la declaración final, piden un "acceso equitativo a las vacunas para frenar el impacto de la pandemia, proteger a nuestros ciudadanos y fortalecer la economía. Como el virus no discrimina, el acceso a las vacunas no debe ser discriminatorio, con unos pocos países dominando el mercado con sus recursos y sus volúmenes de pedidos".

Los jefes de Gobierno señalaron que hasta la fecha, incluso los países caribeños con los fondos para comprar las vacunas contra la covid-19, "no han podido adquirir y recibir vacunas a través de acuerdos comerciales debido a los volúmenes relativamente pequeños que buscan", detalla la declaración.

Por su parte, Rowley, en la conferencia de prensa final, indicó que la Caricom "sabe que hay escasez mundial de vacunas, pero lo que se ha puesto en marcha para permitir que países como nosotros tengan acceso a las vacunas no ha funcionado".

Las únicas vacunas recibidas en la región son 170.000 de la India para Dominica y Barbados.

Aunque, precisó, "hemos conseguido algunos compromisos con algunos territorios de la India para añadir más a las 170.000 dosis".

Rowley dijo que los proveedores y los principales países "han comprado todos los suministros y los proveedores nos están diciendo que no pueden acceder a nuestros pedidos por su compromiso con quienes tienen acceso a esas vacunas".

Entre otros muchos otros temas, los miembros de la Caricom también trataron la crisis en Haití y pidieron al presidente, Jovenel Moise, que celebre elecciones presidenciales "lo antes posible".

Por último, recordó que la Caricom está siguiendo "muy de cerca" los acontecimientos en Haití.