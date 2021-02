La UE convoca a su embajador en Cuba por pedir a Biden el fin del bloqueo. EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Bruselas, 26 feb (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado al embajador de la UE en Cuba, Alberto Navarro, a Bruselas para que dé explicaciones por incluir su nombre en una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Jose Biden, pidiendo el fin del embargo a la isla.

"Sí, hemos pedido al embajador que venga a Bruselas para dar explicaciones al alto representante para la Política Exterior y de Seguridad", José Borrell, dijo a Efe una portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La portavoz añadió que, "mientras tanto, le hemos pedido que nos facilite un informe en el que detalle el asunto".

Dieciséis eurodiputados de los grupos popular, liberal y conservador, la mayoría de ellos españoles, habían pedido esta semana también en una carta a Borrell que reemplace a Navarro por su "inusual y recurrente conducta".

En la misiva, a la que Efe tuvo acceso este viernes, los 16 eurodiputados -diez españoles y seis de otras nacionalidades- consideran que Navarro "no merece las elevadas funciones que ostenta" y solicitan firmemente al jefe de la diplomacia europea que "proceda a su reemplazo inmediato".

Los firmantes lamentan especialmente la reciente adhesión de Navarro a una carta abierta enviada al nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, que lleva la firma de 790 personas, en la que solicita que se levante el embargo estadounidense a la isla y la no interferencia en los asuntos cubanos, que consideran "un acto serio en una línea de acción errática y desafortunada en lo que debería ser la defensa de nuestros intereses y valores".

"Este comportamiento, además de ser inapropiado, es completamente ajeno a las funciones y estándares de conducta que debería exhibir un representante diplomático de la Unión Europea, con el agravante de que le permite abordar a un Gobierno de un país tercero, un amigo y aliado, al que no está acreditado", afirman.

"Se podría decir", continúan, "que el embajador en La Habana toma posiciones políticas en línea con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos o la pluralidad democrática, y se permite libertades más típicas de un líder político que de un diplomático".

La carta menciona también que Navarro intentó que se unieran a la carta embajadores de otros Estados miembros ante la Unión Europea y, más allá de este incidente, denuncia que el embajador comunitario ha bloqueado en el pasado la participación de personas galardonadas con el premio Sájarov a la libertad de conciencia en eventos organizados en la delegación en Cuba.

También critican que una de estas ganadoras del premio Sájarov, la dirigente de las Damas de Blanco cubanas, Berta Soler, les ha transmitido que no está recibiendo ninguna atención por parte del personal de la embajada europea en La Habana pese a las detenciones periódicas que sufren tanto ella como otros miembros de su organización.