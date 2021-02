La oposición armenia no logra apoyos para la sesión extaordinaria en el Parlamento

EFE/EPA/LUSI SARGSYAN/PHOTOLURE

Tiflis, 26 feb (EFE).- La oposición armenia no logró este viernes convocar una sesión extraordinaria del Parlamento para abordar la crisis en el país, que se agudizó con la exigencia por parte de la cúpula militar de la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinián, que calificó este movimiento de intento de "Golpe militar".

Según el líder del partido opositor Armenia Luminosa, Edmond Marukián, la sesión no se celebró porque "ellos (los diputados del partido del primer ministro, Mi Paso) no se presentaron".

"Es una falta de respeto. Podemos decir que el Parlamento ha quedado sin dirección y sin presidente. El partido gobernante no hace nada", dijo Marukián, según recoge el medio News.am.

El frágil equilibrio entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas armenias se rompió ayer debido a las críticas del primer ministro a las supuestas deficiencias de los misiles tácticos de fabricación rusa Iskander durante la guerra con Azerbaiyán en el territorio separatista de Nagorno Karabaj, que acabó con más de 4.000 muertos en el lado armenio.

El subjefe del Estado Mayor armenio, Tigrán Jachatrián, llamó "poco serias" las palabras del jefe del Gobierno, en el poder desde la revolución pacífica de 2018, una declaración que le costó el cargo y generó gran molestar entre otros altos mandos del Ejército.

Así, este jueves más de 40 dirigentes castrenses firmaron una declaración en la que exigieron la dimisión de Pashinián y de todo el Gobierno, algo que el mandatario armenio calificó de un intento de golpe de Estado.

Para aplacar el intento de Golpe, Pashinián convocó a sus seguidores en la Plaza de la República de Ereván, donde ofreció un discursó, arropado por su familia y un grupo de colaboradores.

Simultáneamente, la oposición celebró un acto en la Plaza de la Libertad, donde anunció una protesta indefinida hasta conseguir la renuncia de Pashinián.

Para ello, los opositores se trasladaron más tarde a las inmediaciones del Parlamento, donde desplegaron varias tiendas de campaña para pasar la noche.

Esta mañana, a los cerca de 200 detractores de Pashinián que pernoctaron frente al Legislativo comenzaron a sumarse más ciudadanos, sin que se hayan registrado incidentes.

A las 13.00 hora local (09.00 GMT) habrá un nuevo acto de protesta ante el Parlamento.