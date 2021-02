La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood impondrá medidas para incluir más miembros negros

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Este domingo 28 de febrero tendrá lugar la 78 edición de los Globos de Oro. A pocos días de su celebración, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha respondido a las críticas por falta de diversidad entre sus afiliados y ha anunciado que implementará medidas para garantizar el fichaje de miembros negros.



Tal como señala Variety, la organización no cuenta con ningún miembro negro entre sus filas. "Estamos totalmente comprometidos a garantizar que nuestra asociación refleje a las comunidades de todo el mundo que aman el cine, la televisión y los artistas que los inspiran y educan", dijo la asociación en un comunicado.



"Entendemos que tenemos que fichar miembros negros, así como miembros de otros orígenes subrepresentados, y trabajaremos de inmediato para implementar un plan de acción para lograr estos objetivos lo antes posible", añadió.



Un portavoz de la organización señaló que todos los periodistas de todos los orígenes étnicos y culturales con sede en el sur de California que escriban para medios internacionales pueden presentar su candidatura, y también señaló que la membresía del grupo es mayoritariamente femenina, con un 35% de sus miembros de países no europeos.



Según The Times, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood cuenta actualmente con 87 miembros, pero ninguno de los periodistas es negro. Además, la publicación señala que "se ha limitado la membresía durante muchos años para evitar la competencia. La asociación tiene varios miembros de color, pero no miembros negros".



Las críticas no solo han girado en torno a los miembros de la asociación, sino que también han hecho referencia a los candidatos a los Globos de Oro. Muchos internautas cargaron contra la organización por dejar fuera de sus nominaciones a Podría destruirte, serie creada y protagonizada por la actriz y guionista negra Michaela Coel.