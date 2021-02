Kiko Matamoros responde a las declaraciones de su hija, Anita Matamoros

26/02/2021 KIKO MATAMOROS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 26 (CHANCE)



Kiko Matamoros ha tenido que escuchar esta tarde en 'Sálvame Diario' las declaraciones de su hija para la otra cadena en las que ha afirmado que de momento no quiere seguir teniendo relación con él... y lo cierto es que le hemos visto muy afectado, pero ha asegurado que: "Si lo tiene tan claro, pues a otra cosa, que la vida da para mucho. He perdido mayoritariamente la esperanza. Es innecesario lo que ha hecho. Para una vez que habla me mete un bofetón, no voy hacer más el panolis, si lo tiene tan claro mejor para ella".



Y de hablar de su hija Anita, el colaborador se ha ido a hablar de Makoke, a la que ha advertido de que tenga cuidado porque tiene un material muy potente: "Yo no voy a firmar ninguna tregua con esa señora (Makoke) no he contado ni la mitad. Con la madre de mis otros hijos no tengo relación y con mis hijos tengo muy buena relación. Es posible llevarse bien con un hijo sin tener relación con la madre. No sé si mi hija conoce toda la realidad de la relación de su madre y mía. Y es hora que la conozca. Tengo muchas cosas que contarle a mi hija y sabría con quién está. Aunque está con su novio, que es con el que vive".



Kiko Matamoros asegura que tiene unas grabaciones muy comprometedoras de Makoke y de su hijo: "A ver si Makoke tiene lo que hay que tener para que me conteste. Yo creo que no va a contestar, no quiero contestar. Ella sabe perfectamente lo que hay. No descarto que habrá la boca yo sin necesidad que ella hable. Tengo una colección de ases en la manga. Tengo 4 años para demandarla por intromisión a la intimidad. Pero hay una cosa que es infinitamente peor. Tengo dos horas de grabaciones de Makoke y de su hijo con un tercero. No sé si lo sabe".



Y tan graves tienen que ser esas grabaciones porque Matamoros ha asegurado que se debería de ir del país si salen públicamente: "En las grabaciones se habla y es patente el miedo. No se pueden llevar delante de la justicia, pero tengo el testimonio de la persona que estaba presente. En cuanto me autorice el señor que las tiene se pueden emitir. Si salen a la luz esas grabaciones se debería ir del país".