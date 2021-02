Juan Carlos I presenta una segunda regularización fiscal, según un periódico español

El Rey emérito Juan Carlos I. EFE/David Fernández/Archivo

Madrid, 26 feb (EFE).- El Rey Juan Carlos I, padre del actual monarca español Felipe VI, realizó una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas por la que abonó más de cuatro millones de euros (4,8 millones de dólares) a la Agencia Tributaria, según informa hoy el diario El País.

Las rentas regularizadas ascenderían a más de ocho millones de euros de pagos en especie que están sujetos a tributación en España, según la información del periódico, que cita vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la Fundación Zagatka, cuyo titular es el primo del rey Juan Carlos Álvaro de Orleans.

Esta es la segunda declaración voluntaria presentada por la defensa del anterior jefe del Estado español, que tiene el título de rey emérito, después de la cumplimentada el pasado diciembre para saldar una deuda con Hacienda por un importe de 678.393 euros, que incluía intereses y recargos, pero sobre la que no se precisó los ejercicios correspondientes ni el tipo de impuesto.

Esta declaración voluntaria evita el delito fiscal, según la legislación española.

Fuentes de la Casa Real señalaron a Efe que no van a hacer ningún comentario al respecto y se remiten a la defensa del rey emérito, el abogado Javier Sánchez-Junco.

El rey emérito tiene abiertas en España tres investigaciones: una relacionada con un presunto blanqueo de capitales, otra por una cuenta en Suiza atribuida a él y el posible cobro de comisiones por las obras del tren de alta velocidad (AVE) a La Meca (Arabia Saudí), y una tercera relacionada con el uso de tarjetas opacas a otro nombre.

Juan Carlos I, de 83 años, se encuentra desde el pasado mes de agosto en Abu Dabi, adonde se trasladó ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo, Felipe VI, la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones.

La noticia sobre la nueva regularización fiscal se produce la misma semana en la que se conmemoró en España el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde Juan Carlos I tuvo un papel destacado en su desactivación, pero también en un momento en el que cada vez hay más voces en España que cuestionan la monarquía.