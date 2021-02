Italia quiere encontrar una solución para Alitalia y se reunirá con la UE

EFE/EPA/Telenews/Archivo

Roma, 26 feb (EFE).- El Gobierno italiano reafirmó hoy su voluntad de encontrar una solución para la aerolínea Alitalia, en concurso de acreedores desde mayo de 2017 por sus problemas financieros, y la próxima semana mantendrá una reunión con la Comisión Europea para abordar su situación de crisis.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Desarrollo Económico italiano en una nota, tras la reunión mantenida este viernes entre el titular de este ministerio, Giancarlo Giorgetti; el de Transportes, Enrico Giovannini; y el de Economía, Daniele Franco.

Los tres conversarán la próxima semana con la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, sobre la situación de crisis de la aerolínea, que paga con retraso desde hace meses los sueldos de sus 11.000 trabajadores por falta de liquidez.

"Hemos evaluado la posibilidad de continuar el proyecto Ita (la nueva compañía sana que nacerá a partir de la antigua Alitalia) y expresado el deseo de tener una compañía de transporte aéreo nacional", han escrito los tres ministros en una nota conjunta.

"El procedimiento requiere la participación del Parlamento, que tendrá que expresarse sobre el plan industrial de Ita y de la Comisión Europea, a la que se le presentarán las propuestas para la resolución de asuntos aún abiertos", han añadido.

El Gobierno italiano dijo el pasado marzo que quería nacionalizar Alitalia y crear una nueva compañía que se llamará Ita, pero el proyecto genera dudas en Bruselas en relación a la normativa sobre rescates estatales a empresas en crisis.

La Comisión Europea ha pedido a Italia que Alitalia desarrolle una licitación real, a precios de mercado y abierta a la competencia, para vender sus activos, y no los ceda directamente a Ita.

Alitalia ha recibido en los últimos años dos préstamos estatales para garantizar su operatividad por un total de 1.300 millones de euros, que la Comisión investiga para esclarecer si cumplen con las normativas europeas en materia de ayudas estatales.

El proyecto de Italia tiene que convencer a la Comisión de que Ita será una nueva compañía, con discontinuidad de la antigua Alitalia, y no la misma empresa rescatada y con otro nombre.

Este punto es fundamental también en el caso de que Bruselas confirme finalmente que los 1.300 millones de euros entregados a Alitalia han sido ayudas del Estado, pues si Ita es una nueva sociedad, la antigua administración debería devolver las ayudas, algo prácticamente imposible; pero si no, tendría que ser la propia Ita la que devolviera ese dinero y se colocaría en una posición de extremada dificultad antes ni siquiera de desplegar su negocio.

Fuentes sindicales han confirmado a EFE que Alitalia pagará también los sueldos de febrero con retraso y que necesita con urgencia los 20 millones de euros prometidos en noviembre por el Gobierno italiano en el paquete de ayudas a empresas penalizadas por la crisis del coronavirus, que aún no le han llegado.