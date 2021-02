19/11/2019 Isabel Pantoja sale de 'Cantora' por primera vez en meses. MADRID, 26 (CHANCE) Según han contado en 'Sálvame Diario' en exclusiva, Isabel Pantoja ha abandonado su guarida (Cantora) para ir al dentista y se dejó ver ayer por la tarde en una cafetería de Jerez con una amiga. Desde que Kiko Rivera se sentase en 'Cantora: la herencia envenenada' nos hemos vuelto a saber nada de la cantante, ya que según aseguraban los profesionales que sí que han estado hablando con ella durante todo este tiempo, está tan derrumbada que se ha encerrado a cal y canto en su querida finca con su hermano Agustín Pantoja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Según han contado en 'Sálvame Diario' en exclusiva, Isabel Pantoja ha abandonado su guarida (Cantora) para ir al dentista y se dejó ver ayer por la tarde en una cafetería de Jerez con una amiga. Desde que Kiko Rivera se sentase en 'Cantora: la herencia envenenada' nos hemos vuelto a saber nada de la cantante, ya que según aseguraban los profesionales que sí que han estado hablando con ella durante todo este tiempo, está tan derrumbada que se ha encerrado a cal y canto en su querida finca con su hermano Agustín Pantoja.



Como bien han explicado en dicho programa, Isabel Pantoja ha abandonado su encierro para acudir a una clínica dental y comprar un cepillo limpiador e imaginamos hacerse alguna revisión... además, también estuvo en una cafetería al lado de los juzgados tomando un café y un bollo con una amiga que le acompañó.



Nuevamente lo que se critica en este caso es que la cantante no ha salido de 'su hogar' para ver a sus nietos, ni para hacer las paces con su hijo, ni para estar con su hija... y sale para estar con una amiga en una cafetería e ir a un revisión dental. Lo cierto es que Isabel tiene un comportamiento que no se entiende y muy difícil de defender ya que l que más quiere una madre, son sus hijos, y lo que más quiere una abuela, son sus nietos.



Sin llegar a juzgar los sentimientos que puede tener la cantante sobre sus hijos y sus nietos, lo que nos queda claro es que no se mueve de su casa para cosas 'importantes' pero sí para dejarse ver, en plena polémica familiar', por el centro de Jerez.