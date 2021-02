Isabel Gemio habla de María Teresa Campos tras la polémica

25/06/2019 Centrada en su Fundación para ayudar en la investigación de enfermedades raras, Isabel Gemio contó con el apoyo de muchos de sus amigos en la presentación del documental 'Jóvenes Invisibles' en el que se narra la historia de todas aquellas personas que se enfrentan a enfermedades poco comunes en su día a día. El objetivo de este documental es dar voz a aquellos que, como Gustavo, Marcelo, Mikel, Cristina, Noah, Antía o Regina, luchan por dar visibilidad, concienciar frente a sus enfermedades y promover la investigación para su tratamiento. Un documental sobre el amor, la esperanza, el valor, la alegría y el aprendizaje. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



De todos es sabido que la relación entre María Teresa Campos e Isabel Gemio no es nada buena, sobre todo después de la última polémica que ha azotado la vida de las dos. Recordemos que la madre de Terelu se sometió a una entrevista por la que consideraba su amiga y el tono, las preguntas y el escenario no le gustó nada... provocando el enfado de la veterana y la polémica en todos los medios.



Hoy, Isabel Gemio ha aprovechado su aparición en 'Dos parejas y un destino' para hablar públicamente por primera vez sobre su enfrentamiento con María Teresa Campos y éstas han sido las palabras que ha lanzado: "Fue por una entrevista que no salió como pretendíamos o sobre todo como yo tenía pensado. María Teresa Campos, a la que aprecio, respeto, con la que tenía o tengo, no lo sé, una buena relación después de 30 años de relación y yo me preparé una entrevista simpática... pero me empezó a contestar muy seca, me sentí descolocada, empecé a improvisar, me descolocó... y a partir de ahí cada uno ha opinado, no es para tanto, pero se ha sacado de contexto. Lo que más me duele es que ella está molesta, entre compañeras es mejor hablarlo, no sé, mi error a lo mejor fue decirle 'oye veo que estás incómoda'. Eso sí que me dolió".



Además, la comunicadora también ha tenido unas palabras para todos los profesionales de la comunicación que han opinado respecto a su enfrentamiento: "La última embestida, la peor porque han sido tantas a lo largo de 20 años... Eso habría que preguntárselo a ellos, yo me he dedicado a trabajar. Yo no he reído las gracias, creo que no todo vale, me he atrevido a decirlo en público, hay gente que les tiene miedo, yo ya no tengo miedo a nadie. Ahora, ¿ser borde? si me apuñalan no sonrío".



Chenoa le ha preguntado si ha dejado su canal de Youtube por lo que ocurrió tras la entrevista con María Teresa Campos y ella ha confesado que: "En una entrevista que di para ¡HOLA! y para El Mundo dije eso porque creo que mi carrera... ya está". Y con estas palabras ha zanjado el tema la que fuera presentadora.