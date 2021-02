Guillermo Furiase se pronuncia por primera vez sobre la boda de su hija Elena con Gonzalo Sierra

05/02/2021 Guillermo Furiase, de recados por la capital. MADRID, 26 (CHANCE) Continúan tan unidos como siempre y en buena sintonía. Guillermo Furiase, fiel a sus buenas costumbres y completamente recuperado del ictus que sufrió hace unos años, disfruta de sus hijos como si siguiera viviendo con ellos. Así, después de comer con Elena y Guillermo - fruto de su matrimonio con Lolita Flores - el argentino nos ha hablado por primera vez sobre los preparativos de boda de su hija con Gonzalo Sierra que, si la pandemia lo permite, se celebrará el próximo septiembre en su adorado Cádiz. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Continúan tan unidos como siempre y en buena sintonía. Guillermo Furiase, fiel a sus buenas costumbres y completamente recuperado del ictus que sufrió hace unos años, disfruta de sus hijos como si siguiera viviendo con ellos. Así, después de comer con Elena y Guillermo - fruto de su matrimonio con Lolita Flores - el argentino nos ha hablado por primera vez sobre los preparativos de boda de su hija con Gonzalo Sierra que, si la pandemia lo permite, se celebrará el próximo septiembre en su adorado Cádiz.



- CHANCE: Simplemente darte la enhorabuena por la boda de Elena. Me imagino que estáis muy contentos, ¿no, Guillermo?



- GUILLERMO: Estará contenta ella.



- CH: ¿Qué tal? Me imagino que muy emocionados, muy ilusionados.



- GUILLERMO: Bueno, pero no se sabe la fecha todavía.



- CH: Se baraja septiembre y Cádiz en principio, ¿no?



- GUILLERMO: Sí, sí. Si se va la pandemia sí. Si no, no...



- CH: ¿Seréis un grupo reducido de personas? Eso sí me lo imagino.



- GUILLERMO: No, reducido no. No sé, no te puedo contar tanto.



- CH: ¿Habéis empezado con los preparativos?



- GUILLERMO: Mira, lo está haciendo todo ella. Yo la verdad es que no hago mucho, pero sí... A mí me invitan.



- CH: Pues eso es importante. ¿Cómo está el pequeñajo?



- GUILLERMO: Bien, precioso. Está muy bien, muy lindo.



- CH: Cuando se casen, estará a punto de cumplir los tres añitos. Me imagino que protagonismo tendrá en la boda.



- GUILLERMO: Claro, porque el cumple en octubre y la boda es en septiembre, y de momento va todo bien lo que pasa es que con esta pandemia no se sabe.



- CH: Ya imagino. ¿Tú qué tal estás?



- GUILLERMO: Bien, estoy vivo después de lo que me pasó...



- CH: Por eso, ¿de salud todo bien?



- GUILLERMO: Bien, bien.



- CH: Con Lolita la relación me imagino que genial.



- GUILLERMO: ¿Con Lolita? ¿Quién es Lolita? Sí, muy bien. Somos muy amigos, muy amigos. Somos muy amigos, está todo bien, está todo perfecto con Lolita con Rosario y con los que no están también.



- CH: Me imagino que el día de la boda estarán también muy presentes.



- GUILLERMO: Están siempre muy presentes ellos, tanto Antonio, Lola, mi suegro... Antonio está muy presente en mí porque fue mi amigo, mi mánager, mi artista, pero bueno yo sé que en algún lado están siempre.



- CH: Oye, ¿y el yerno qué tal? ¿Cómo es?



- GUILLERMO: Buena persona, sí. Buen chico, muy bueno.



- CH: ¿Estás contento?



- GUILLERMO: Bueno, está contenta Elena, yo no estoy contento. Pero sí, la familia muy buena, Elena está bien que es lo importante. Si ella está bien, yo... Pero bien, bien.



- CH: Nos alegramos de que vaya todo tan bien que hace tiempo que no te veíamos.



- GUILLERMO: Yo di un paso al costado en todo, ya hace mucho tiempo, pero bien. Estoy bien, estoy contento.







