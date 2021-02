Grecia.- El exdirector del Teatro Nacional permanecerá en prisión preventiva tras ser acusado de abusar de menores

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Grecia ha ordenado este viernes que el exdirector del Teatro Nacional Dimitris Lignadis permanezca en prisión de forma preventiva tras ser arrestado por la comisión de presuntos delitos sexuales contra menores.



Tras su comparecencia ante los fiscales, en la que ha negado las acusaciones en su contra, la Fiscalía ha decidido que debe permanecer en prisión, mientras que su abogado, Alexis Kougias, ha insistido en que no existen pruebas en su contra.



Lignadis dimitió como director del Teatro Nacional después de que dos hombres presentaran sendas denuncias en su contra por presuntas violaciones cuando eran menores, según informaciones del diario 'Kathimerini'.



El caso, que sigue otros similares en el marco del sector deportivo y cultural del país, ha abierto un nuevo capítulo en el movimiento 'Me Too' (Yo también) en el país, lo que ha llevado al primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciar que su Gobierno reforzará las penas contra el abuso sexual y a favor de la protección de los menores.



Su abogado ha recalcado que está seguro de que "al final su cliente será puesto en libertad" y ha descrito las supuestas pruebas en su contra como "fabricaciones".