González Laya expresa el apoyo "firme y decidido" de España a la paz de Colombia

Bogotá, 26 feb (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, expresó este viernes en Bogotá el apoyo "firme y decidido" de su país a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y demás instituciones creadas tras el acuerdo de paz que trabajan por la reconciliación de Colombia.

González Laya, que ayer comenzó una visita de tres días a Colombia, se reunió hoy con los jefes de las instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, surgidas a instancias del acuerdo de paz del Gobierno con las FARC firmado en noviembre de 2016.

La ministra destacó "que los acuerdos de paz ponen fin a la guerra pero ahí es cuando comienza la tarea de reconciliación y la justicia", para lo cual es "tan importante la labor de estas instituciones".

"Por eso España, país que también ha conocido el conflicto, apoya de manera firme y decidida la labor de esas instituciones, sabiendo como sabemos que su tarea no ha terminado, que su tarea va a durar porque profundas son las heridas causadas por este conflicto", manifestó.

En la reunión con la jefa de la diplomacia española participaron los presidentes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes; de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón.

LA RECONCILIACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA EL FUTURO

González Laya subrayó además que "avanzar no es un proceso lineal, que habrá momentos en los que se avance, habrá momentos en los que también se retroceda" y por eso hay que apoyar siempre a quienes trabajan por la verdad y la reconciliación del país.

"Solo desde la labor de estas instituciones para aclarar el pasado, para aportar esa luz sobre el pasado, se podrá construir el futuro de los colombianos y de las colombianas, el futuro fuerte, el futuro construido sobre unas bases sólidas", señaló.

En su declaración, la ministra expresó el sentimiento de "dolor ante los asesinatos y las desapariciones de defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de excombatientes" y dijo que por eso creen "que es importante que la labor de estas instituciones continúe".

La víspera, antes de emprender el viaje a Bogotá, la ministra compareció ante el Senado español, donde se refirió a la situación de Colombia y manifestó igualmente el dolor por los asesinatos de numerosos lideres sociales, defensores de derechos humanos y activistas por la paz.

Según el informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), divulgado el martes, en 2020 fueron perpetradas en el país 76 masacres en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo seis niñas y 18 niños.

La Oficina de la ONU recibió además denuncias de 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los que ha podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25, cifras que de ser comprobadas superarían los 108 asesinados de 2019.

COMPROMISO TOTAL

Por eso, al concluir hoy su reunión con las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la ministra quiso dejar claro que el Gobierno de España seguirá apoyando su labor.

"España les da todo su apoyo, un apoyo político, un apoyo económico, vamos a seguir contribuyendo a su financiación y lo hacemos desde el convencimiento que su labor va a ser fundamental para el futuro de este país, un futuro con el que España se siente tremendamente comprometida", declaró.

González Laya se reunió anoche con el presidente colombiano, Iván Duque, hoy lo hará con la canciller Claudia Blum y con otras autoridades y tiene previsto viajar mañana a la ciudad fronteriza de Cúcuta para ver de cerca la situación de los miles de migrantes venezolanos.