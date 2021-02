Gema López, la colaboradora que mejor saca partido a su físico

26/02/2021 GEMA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 26 (CHANCE)



No es fácil estar todos los días de la semana al pie del cañón y mucho menos si eres colaboradora de 'Sálvame Diario', un programa de 5 horas diarias en el que no te puedes permitir relajarte porque cuando menos te lo esperas te viene a ti el 'bombazo' y tienes que estar preparado para sacar las garras.



Gema López es una de las colaboradoras más todoterreno de la televisión, años en sus espaldas entre focos, cámaras, en la redacción de los programas, con micrófono en mano... Una mujer que ha tenido muy claro qué aspectos exponer públicamente y cuáles no, de hecho es una de las pocas que ha conseguido guardar su privacidad antes de entrar en el plató de 'Sálvame Diario'.



Además de ser una de las periodistas más trabajadores, demuestra tener un gusto exquisito por la moda y últimamente la vemos de lo más activa en redes sociales. Cada día que acude al programa luce su mejor atuendo en Instagram para que todos los seguidores vean lo que coqueta que es y lo bien que se saca partido... y es que a nosotros nos deja completamente sorprendidos porque tiene un figura física envidiable a sus 49 años.



¿Prueba de ello? La cantidad de imágenes que vemos en las que Gema posa mirando al frente, mirando fijamente al objetivo, con falda larga, corta... siempre fiel a su estilo 'hippie' con conjuntos anchos, con estampados florales... eso sí unos buenos tacones siempre para estilizar su espectacular figura.