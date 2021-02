Flamengo levanta su octavo título y amenaza récords de Palmeiras y Sao Paulo

Jugadores de Flamengo observan en un teléfono el final del partido entre Internacional y Corinthians hoy, al final de un partido de la última jornada del campeonato Brasilerao Serie A entre Sao Paulo y Flamengo en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Río de Janeiro, 25 feb (EFE).- El Flamengo conquistó este jueves por segundo año consecutivo el Campeonato Brasileño, con lo que sumó ocho títulos de la Liga en su historia y amenaza los récords del Palmeiras, el club que más veces se ha coronado campeón en Brasil (10), y del Sao Paulo, único que acumuló títulos tres años seguidos.

El conjunto de Río de Janeiro, que asumió el primer lugar de la clasificación de la Liga con su victoria el domingo sobre el hasta entonces líder Internacional, se consagró bicampeón pese a perder por 2-1 en su visita al Sao Paulo en partido por la trigésimo octava y última jornada del Campeonato Brasileño.

El club más popular de Brasil ahora tiene ocho títulos de la Liga en sus vitrinas, con lo que alcanzó al Santos (8) en el segundo lugar de la lista de clubes que más veces han ganado el torneo; puso en su mira al Palmeiras, el mayor vencedor con diez campeonatos, y dejó en el cuarto lugar al Corinthians (7) y en el quinto al Sao Paulo (6).

Además de los títulos de 2019 y 2020, el equipo rojo y negro de Río de Janeiro comandado actualmente por el técnico y exportero Rogério Ceni también fue campeón del 'Brasileirao' en 1980, 1982, 1983, 1992 y 2009.

También incluye entre sus títulos de Liga el de 1987 pese a que ese resultado no es reconocido por todos sus adversarios, ya que ese año se disputaron dos diferentes torneos y para algunos el campeón entonces fue el Sport. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), sin embargo, reconoce a ambos como campeones en 1987.

Además de acercarse a los diez títulos del Palmeiras, el Flamengo ahora también tiene la posibilidad, si gana de nuevo en 2021, de igualar la hazaña del Sao Paulo, el único club de Brasil que ha sido campeón tres años seguidos (2006, 2007 y 2008).

Santos conquistó el título nacional cinco años seguidos (de 1961 a 1965), cuando el equipo era liderado por Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', pero por aquel entonces el torneo se llamaba Copa Brasil y no era disputado en el actual formato de Liga.

Flamengo ya había conquistado la Liga dos años seguidos (1982 y 1983), por lo que igualmente se une al Palmeiras (1972 y 1973 la primera vez y 1993 y 1994 la segunda) como los únicos en ser bicampeones dos veces en la historia del Campeonato Brasileño.

Tan solo otros tres clubes también pueden ostentar la marca de haber sido bicampeones: Cruzeiro (2013 y 2014), Corinthians (1998 y 1999) e Internacional (1975 y 1976).

Además de los ocho títulos de Liga, el Flamengo también exhibe en sus vitrinas, entre los internacionales, un título del Mundial de Clubes de la FIFA (1981), dos de Copa Libertadores (1981 y 2019), uno de Copa Mercosur (1999), uno de la Copa Oro Sudamericana (1996) y uno de la Recopa Sudamericana (2020).

Entre los nacionales, ha sido tres veces campeón de la Copa do Brasil (1990, 2006 y 2013), una de la Supercopa do Brasil (2020), dos del Torneo Río-Sao Paulo (1940 y 1961), una de la Copa de Campeones Regionales (2001) y una de la Copa de Campeones Mundiales (1997).

El Flamengo es, además, el club que más veces ha obtenido el Campeonato Carioca, disputado anualmente por los clubes de primera división de Río de Janeiro, con 36 títulos, muy por delante del Fluminense (31), del Vasco da Gama (24) y del Botafogo (21).

El conjunto de Río de Janeiro tuvo un récord de seis títulos en la anterior temporada (2019-2020), en la que fue comandado por el técnico portugués Jorge Jesús.

En los trece meses con Jorge Jesús como técnico, el Flamengo conquistó la Copa Libertadores (2019), el Campeonato Brasileño (2019), la Supercopa de Brasil (2020), la Recopa Sudamericana (2020), la Copa Guanabara (2020) y el Campeonato Carioca (2020).