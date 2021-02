Esto es lo que debes comer si quieres presumir de melena

22/05/1968 Cada vez prestamos más atención al cuidado de nuestro cabello, y lo que comemos influye directamente en el aspecto de nuestra melena POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD RON CASE



Ahora que todo el mundo utiliza constantemente mascarilla gran parte del día, por la calle, en el trabajo, haciendo compras e incluso en bares y restaurantes, la preocupación por el aspecto físico ha cambiado, dando más importancia a las zonas más visibles, como el cabello.



Para 7 de cada 10 españoles el pelo es lo que más le preocupa de su aspecto físico; su cuidado ha aumentado en un 30% desde que empezó la crisis sanitaria de la Covid-19, y la compra de productos para el cabello ha aumentado en un 42% en el último año, según la última encuesta de www.nutritienda.com



Además, si antes sólo las mujeres admitían los cuidados que dedicaban a su pelo - peluquería, tintes, permanentes, champús, suavizantes, cortes de pelo... - ahora cada vez son más los hombres cada vez se cuidan y dedican una atención especial a su cabello. El 68% reconoce que utiliza un champú específico para su cabello y casi el 30% de ellos usa productos para su peinado, la gran mayoría gomina.



Una de las mayores preocupaciones tanto de las mujeres como a los hombres es la caída del cabello, y ahora más que nunca, ya que según ellos mismos consideran o perciben el COVID-19 ?afecta? a la caída del cabello, tanto si se ha padecido como si no, entre otras cosas, debido a factores emocionales. Lo que parece estar claro es que el estrés que el virus está generando en la sociedad en estos meses está afectando a nuestro pelo. Un 67% de las mujeres reconoce que se les cae más el pelo que antes de que empezara la pandemia, por un 48% en el caso de ellos.



Un cabello fuerte, brillante y sano es un indicador de que nuestro organismo dispone de todas las vitaminas y minerales en las cantidades adecuadas, para un correcto funcionamiento y un óptimo estado de salud, por lo que una buena alimentación puede ayudarnos a presumir de pelazo. Los expertos de Nutritienda.com muestran cuáles son los mejores alimentos para presumir de melena y que recupere todo su esplendor:



1. Levadura de cerveza. La levadura utilizada para la elaboración de la cerveza llamada ?Saccharomices cerevisae? presenta un gran valor nutritivo, siendo fuente de vitaminas del complejo B, aminoácidos y minerales. Posee un gran valor biológico, es decir, cuenta con aminoácidos esenciales como lisina o cistina, muy importantes para la estructura del cabello. La levadura de cerveza se puede tomar mezclada con leche, yogur o caldos y también se pueden hacer bizcochos o pasteles mezclándolo con la harina.



2. Germen de trigo. Dentro del grano de trigo, el germen es la parte que contiene más propiedades nutricionales. Constituye una fuente natural de ácidos grasos poliinsaturados como los esenciales omega 6 y omega 3, posee vitaminas, minerales, proteínas y aceites, y gracias a todo esto se convierte en un aliado perfecto para mantener la salud y el brillo del cabello. Protege a las células frente al daño oxidativo y gracias al zinc contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Se puede consumir junto a otros cereales en el desayuno, echándolo en un yogur o incluso en ensaladas o verduras.



3. Hígado. La carne de hígado tiene importantes cantidades de nutrientes, especialmente el de ternera. Es beneficioso para muchas cosas ya que contiene vitamina C, proteínas, vitamina A, vitamina B, hierro, calcio, zinc... Algunos de estos nutrientes ayudan al mantenimiento del cabello en condiciones normales, como el selenio y la biotina y otros contribuyen a la pigmentación normal del cabello, como el cobre.



4. Vegetales de hoja verde. Aportan muchos beneficios para la salud, gracias a la clorofila son una fuente de vitaminas, minerales y fibra, entre ellas contiene vitamina E que es un potente antioxidante que protege los tejidos de los radicales libres y ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo. También es una fuente de ácido fólico que su carencia puede conllevar anemia y un número bajo de glóbulos rojos que se encargan de oxigenar el tejido y por consiguiente el pelo nace débil y sin brillo. Por lo tanto, el consumo de estos vegetales, hacen que el cabello esté sano, brillante y menos propenso a caerse.



5. Marisco. Es rico en potasio, sodio, yodo, calcio, magnesio y vitamina A. Y no solo eso, muchos crustáceos son una fuente de zinc que contribuye a que el cabello se mantenga saludable. Además, el marisco es fuente de hierro, indispensable para el transporte normal de oxígeno a todo el cuerpo, incluida la fibra capilar. Un buen ejemplo serían las ostras y almejas.



6. Frutos secos. Son ricos en vitaminas y minerales fundamentales para el cabello. Además, contienen y aportan ácidos grasos, antioxidantes y vitamina E, que ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo. Las almendras son uno de los mejores ejemplos, ya que unos 25 gramos aportan el 42% de la ingesta diaria recomendada de vitamina E. También lo son las pipas de girasol, ricas en proteínas y aminoácidos, entre ellos el triptófano. También son muy ricas en selenio (49 mcg por 100 g de porción comestible), que contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Las nueces y las avellanas son otros frutos secos beneficiosos para nuestro pelo.



7. Huevos. Aportan fuerza a los cabellos debilitados, se pueden ingerir, pero también se pueden usar en mascarillas. Aproximadamente el 60% de las proteínas del huevo se encuentran en la clara, la cual, además de su alto contenido proteico es rica en minerales y en sodio y potasio). En la en la yema se encuentran pequeñas cantidades de selenio que contribuyen a mantener la salud del cabello, además, abundan las vitaminas liposolubles (A,D E y K) y el ácido fólico, también se encuentra la mayor parte de la biotina, que mantiene el cabello en buenas condiciones, lo que le convierte en el aliado perfecto para el cabello.



8. Pescado. Tanto blanco como azul, nos aporta proteínas de origen animal fundamentales para tener un cabello cuidado. El pescado azul contiene mayor cantidad de ácidos grasos Omega 3 que nutren el pelo y lo fortalecen. Además, hay que destacar el aporte que produce en micronutrientes como el fósforo, hierro y calcio (sobre todo los pescados con espinas pequeñas).



9. Legumbres. Son fuente de proteína vegetal, fibra, vitaminas y minerales. Para nuestra salud capilar hay que destacar legumbres como la soja, garbanzos o las alubias que contienen folatos (vitaminas del grupo B) que ayudan a la formación normal de células sanguíneas, lo que contribuye a una normal circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Además, son ricas en minerales como el magnesio y el hierro, que ayuda al transporte normal de oxígeno en el cuerpo.