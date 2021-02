Estados Unidos.- Huawei quiere discutir su caso con Washington al margen de las conversaciones con Pekín

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El fabricante tecnológico chino Huawei quiere discutir su situación en Estados Unidos con la nueva Administración del presidente Joe Biden de manera separada a las negociaciones que Washington mantiene con Pekín sobre las relaciones entre ambas potencias, según ha señalado un representante de la compañía al diario 'Nikkei Asian Review'.



"Queremos tener una discusión por separado del Gobierno chino. No queremos ser agrupados en esa discusión", dijo Tim Danks, vicepresidente de gestión de riesgos y relaciones con socios de Huawei Technologies USA.



En este sentido, la compañía, que aún no ha mantenido contactos con la nueva Administración desde que Biden asumió el cargo en enero, expresó su confianza en comenzar las discusiones pronto.



"Creemos que el tema de Huawei es un tema separado que debe tomarse por separado. Si podemos tener esa discusión, podemos tener soluciones pragmáticas a las preocupaciones del Gobierno de EEUU y trabajar juntos para encontrar un camino a seguir", añadió Danks.



En este sentido, mientras que el fabricante chino no ve probable en el corto plazo su retirada completa de la lista de entidades de EEUU, el ejecutivo de la compañía sí expresó el deseo de Huawei de lograr "ajustes" en la situación que permitieran a los proveedores estadounidenses del gigante chino continuar vendiendo a Huawei.



"En el corto plazo, vender en EEUU no es una prioridad para Huawei. Nuestra prioridad es la cadena de suministro", afirmó.



A principios de febrero, el fundador y consejero delegado de Huawei, Ren Zhengfei, indicó su esperanza de que el nuevo Gobierno de Estados Unidos pueda tener una política "más abierta", algo que iría en beneficio de la economía y de las propias empresas estadounidenses, aunque admitía la dificultad de que la compañía china salga de la lista de entidades del Gobierno estadounidense.



"No diré que es imposible, pero es extremadamente difícil, así que básicamente, no tenemos esa expectativa", indicaba al diario 'South China Morning Post'.