España.- Podemos ve rota la negociación para el CGPJ y acusa a PP de querer controlar a los jueces por "supervivencia"

16/02/2021 El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 16 de febrero de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Reprocha a los populares que aspiren a cambiar su sede de Génova por la del CGPJ



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos habla ya de "ruptura" en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y responsabiliza de ello al PP, al buscar el control de los jueces por mera "supervivencia" ante los diferentes casos de corrupción que le afectan.



"El PP quiere trasladar su sede de la calle Génova a la sede del CGPJ", ha criticado en rueda de prensa en el Congreso el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para recriminar que los populares usen de "excusa" a Unidas Podemos para mantener su "secuestro" del órgano de gobierno de los jueces.



Por tanto, ha diagnosticado que los problemas para renovar el CGPJ no radican en un conflicto entre PP y Unidas Podemos o el Gobierno, ni siquiera tampoco entre los populares con EH Bildu o ERC. "El PP tiene un conflicto con la democracia y con el parlamento", ha sentenciado.



En este sentido, ha lanzado que la renovación del consejo de administración de RTVE es el mejor ejemplo para "desenmascarar" la estrategia de los populares, que se oponen a incluir perfiles asociados a Unidas Podemos pero no tuvo ningún problema en que estuvieran representados en el ente público.



LA RAZÓN DEL BLOQUEO ES PÚNICA, KITCHEN O LEZO



Al respecto, Asens ha llamado también la atención sobre la "incongruencia" de que el PP hable de despolitizar el órgano mientras traslada nombres que, a su juicio, están muy asociados a la formación, como el caso de los magistrados Alejandro Abascal o María Tardón. Por tanto, en lo relativo al CGPJ la formación liderada por Pablo Casado "no es creíble". No obstante, en materia de posibles nombres de vocales ha querido mostrarse prudente.



"Creemos que hay que decir la verdad. La verdad es que la razón del bloqueo del CGPJ no se llama Unidas Podemos, ni tan siquiera ERC o EH Bildu, se llama caso Lezo, caso Púnica, caso Kitchen o (Luis) Bárcenas tirando de la manta", ha sentenciado el también dirigente de En Comú Podem.



NO DESCARTA TENER QUE SACAR DEL DESCONGELADOR LA REFORMA PARALIZADA



Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos ha apuntado que pronto llegará al Congreso la reforma para impedir que el CGPJ pueda realizar nuevos nombramientos en periodo de elecciones y cree tampoco hay que descartar "sacar del descongelador" la iniciativa presentada por los socios de coalición para habilitar la posibilidad de elegir a nuevos vocales por mayoría absoluta, en caso de no ser posible por tres quintos de la cámara.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a Casado el pasado 22 de octubre que paralizaba esta propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder negociar la renovación con los populares y desbloquear la nueva composición de este órgano.