España.- Iglesias cuestiona a los que aplaudieron a Juan Carlos I en el acto del 23F tras su nueva regularización

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cuestionado a los que aplaudieron la figura del rey emérito Juan Carlos I tras el acto conmemorativo del intento fallido del golpe de estado del 23F, tras conocerse su nueva declaración voluntaria para aportar más de cuatro millones a Hacienda.



"La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás", ha subrayado en Twitter junto a una publicación de 'La Última Hora' sobre esta regularización fiscal dos días después del discurso del Rey Felipe VI en este acto.



El pasado martes el monarca ensalzó "firmeza" con la que su padre, Juan Carlos I, respondió a la intentona golpista del 23F e hizo una rotunda defensa de la necesidad de proteger y preservar la democracia porque "es un bien delicado".



El discurso del Jefe del Estado no fue aplaudido por Iglesias y otros miembros de Unidas Podemos que acudieron al evento en contraposición al resto de asistentes.



GARZÓN CRITICA LOS OSCUROS MOVIMIENTOS FINANCIEROS



Por su parte, el ministro de Unidas Podemos, Alberto Garzón, ha llamado la atención sobre los "oscuros" movimientos financieros realizados desde la institución monárquica, en referencia a la nueva regularización fiscal de Juan Carlos I.



"Llama la atención la de sorpresas que nos llevamos cada mes con los oscuros -y se ve que también ilegales- movimientos financieros realizados desde la institución que debiera ser la más fiscalizada de toda la democracia, por ser la más protegida y privilegiada: la monarquía", ha apuntado el también coordinador federal de IU.



También ha reflexionado en Twitter sobre la "la facilidad con la que se habla de millones y millones de euros que se mueven, ocultan y después salen milagrosamente a la luz es también sorprendente".



"Quizás durante años se aplaudió tanto y de manera tan cortesana que luego sólo había ceguera voluntaria ante lo que sucedía", ha lanzado Garzón.