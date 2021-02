El Valencia amenaza al Getafe y al futuro de Bordalás

El Valencia, tras su victoria frente al Celta, espera aprovechar la inercia de ese triunfo para seguir alejándose del descenso. EFE/Kai Försterling/Archivo

Getafe (Madrid)/Valencia, 26 feb (EFE).- El Valencia, tras su victoria frente al Celta, espera aprovechar la inercia de ese triunfo para seguir alejándose del descenso mientras que en el Getafe, en su momento más delicado de la temporada, un nuevo tropiezo podría costarle el puesto a su técnico, José Bordalás.

Seis partidos sin ganar, un punto sumado de los últimos dieciocho en juego, 539 minutos sin marcar gol y la cercanía cada vez mayor con el descenso han provocado que las dudas comiencen a apoderarse del Getafe.

El margen de mejora de este Getafe es muy grande y desde el club azulón esperan una reacción inmediata que frene la caída en picado que parece vivir el equipo, lastrado, en parte, por los 17 goles que ha marcado en 24 partidos y que le hacen ser el conjunto menos realizador de la categoría.

Los malos resultados, unidos a la mala imagen dada sobre el césped, han provocado que la continuidad de José Bordalás en el Getafe penda de un hilo, por lo que el partido frente al Valencia, y más en el Coliseum Alfonso Pérez, se antoja vital para el conjunto madrileño, necesitado de buenas noticias.

Para este partido, Bordalás cuenta con la duda del central Xabier Etxeita, que tiene unas pequeñas molestias por una sobrecarga en el sóleo.

En cuanto al once titular los planes de Bordalás son una incógnita, principalmente porque las últimas semanas ha cambiado tanto su esquema táctico que las variantes de jugadores también han sido numerosas, aunque la gran duda es saber si tanto el mediapunta Carlos Aleñá como el extremo japonés Take Kubo vuelven a tener la oportunidad de inicio tras ser suplentes las últimas tres jornadas.

El Valencia, por su parte, afronta el encuentro reforzado por su triunfo en la prolongación ante el Celta de Vigo y con el reto de enlazar por primera vez esta temporada dos victorias seguidas en Liga y mullir así el colchón de seis puntos que tiene ahora de ventaja sobre la zona de descenso.

Para el equipo valenciano será además una novedad enfrentarse a un equipo que está en peor momento que el suyo, circunstancia que apenas se ha dado esta temporada y que puede impulsarle a sumar tres puntos que redondearían un buen balance de diez de quince posibles.

Además de la moral que supuso la victoria ante el Celta en la última jornada, el equipo de Javi Gracia también llega a este partido sin olvidar la pésima imagen que dio en Valdebebas en su último encuentro como visitante.

En el choque ante el Celta, Gracia llevó a cabo el cambio en la portería que había amagado anteriormente con hacer y dado que el equipo mantuvo la puerta a cero, se da por hecho que el holandés Jasper Cillessen seguirá bajo los palos.

Tampoco se prevén cambios en la línea defensiva, aunque la vuelta de Mouctar Diakhaby tras su lesión muscular abre la posibilidad de que bien en el Coliseum o bien en los siguientes choques le quite el puesto a Hugo Guillamón.

No se vislumbran cambios en el resto del eje central del equipo. La pareja que forman Carlos Soler y Uros Racic está ya asentada y el buen papel de Kang In Lee ante el equipo vigués parece asegurarle el puesto de enganche con Maxi Gómez. El flojo momento del uruguayo podría abrir el debate pero parece fijo para Gracia.

Las grandes incógnitas están en las bandas. En la derecha Daniel Wass parece partir con ventaja sobre Yunus Musah, pero en la izquierda no está tan claro.

Gracia alabó el papel que tuvo en el último encuentro Álex Blanco, aunque reconoció que fue eminentemente defensivo. En esa parcela podría recuperar al cuestionado Gonçalo Guedes o incluso probar a Musah a pierna cambiada. Las únicas bajas para el choque son Denis Cheryshev y Cristiano Piccini.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; 'Cucho' Hernandez, Mata.

Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Guillamón, Gayà; Wass, Soler, Racic, Guedes o Blanco o Musah; Kang In y Maxi.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 21.00.

---------------------------------------------------

Clasificación: Getafe (15º. 24 puntos). Valencia (12º. 27 puntos)

La clave: la intensidad de ambos equipos en busca de tres puntos vitales.

El dato: el Getafe lleva 539 minutos sin marcar.

La frase:

- Bordalás: "No pienso ni un momento en mi situación personal"

- Javi Gracia: "Queremos sumar de una vez por todas seis puntos consecutivos"

El entorno: una nueva derrota del Getafe podría ser la puntilla para José Bordalás, que ya comienza a ser cuestionado también por una parte de la afición.