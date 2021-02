El Sporting quiere sentenciar la Liga ante el Oporto

EFE/EPA/HOMEM DE GOUVEIA/Archivo

Lisboa, 26 feb (EFE).- El Sporting, líder de la Liga Portugal, quiere sentenciar el campeonato esta jornada en el clásico frente al Oporto, segundo a diez puntos de "los leones".

La escuadra verdiblanca no conoce la derrota en Liga, su portero, el madrileño Adán, sólo ha encajado diez goles y el Oporto se ha descolgado en el mes de febrero, ya que en los últimos cuatro encuentros ha logrado 3 empates y una victoria.

Aunque matemáticamente no será decisivo, el Sporting sabe que la victoria en casa de "los dragones" sería un mazazo definitivo.

Por su parte, los de Ségio Conceiçao sólo tienen la victoria como objetivo si quieren arañar puntos al líder.

En principio, las dos plantillas acudirán al clásico de mañana con todos sus efectivos.

La vigésima primera jornada comienza hoy con el encuentro entre el Vitória de Guimarães y el conjunto del Boavista.

Los de Guimarães del español Pepelu (cedido por el Levante) son sextos y vienen de perder frente al Paços de Ferreira, equipo revelación esta temporada que es quinto en posiciones europeas.

Por su parte, el Boavista es penúltimo y no acaba de encontrar el ritmo a la competición, a pesar de que es una plantilla que se reforzó con jugadores muy experimentados, tales como el español Javi García o el campeón del mundo francés Ramí.

Famalicão y Farense, ambos con 18 puntos en la zona baja, abrirán los encuentros de mañana, mientras que el conjunto insular del Santa Clara recibirá en Las Azores al Paços de Ferreira.

El domingo, un sorprendente Marítimo, farolillo rojo de la Liga Portugal con 17 puntos, se medirá a domicilio a un Portimonense que también merodea con la parte baja, ya que suma 19 puntos.

El Tondela de Pako Ayestarán, que suma 21 puntos y que perdió la pasada jornada con el Braga, intentará tomar aire ante un Gil Vicente que está un punto por encima del descenso.

El domingo también se medirán el Nacional y el conjunto del Braga, tercero en Liga a 11 puntos del líder y que ayer cayó frente al Roma en los dieciseisavos de la Europa League.

Por su parte, un Benfica a 15 puntos del Sporting y que ayer fue apeado de la Europa League por el Arsenal, intentará sobreponerse de su mala racha de resultados ante el Rio Ave en el partido que se disputará el lunes, 1 de marzo.

La vigésimo primera jornada se cerrará con el encuentro entre Moreirense y Belenenses, ambos en zona templada.

Partidos de la 21ª jornada:

.Viernes, 26 de febrero

Vitória de Guimarães - Boavista

. Sábado, 27 de febrero

Famalicão - Farense

Santa Clara - Paços de Ferreira

Oporto - Sporting

. Domingo, 28 de febrero

Portimonense - Marítimo

Tondela - Gil Vicente

Nacional - Braga

. Lunes, 1 de marzo

Benfica - Rio Ave

Moreirense - Belenenses.

Carlos García