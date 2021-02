El Parlamento de Países Bajos pide eliminar periodo de reflexión para abortar

25/10/2020.- Vista del edificio del Parlamento y sede del Gobierno holandés, en La Haya. EFE/Imane Rachidi/Archivo

La Haya, 25 feb (EFE).- El Parlamento neerlandés votó por mayoría este jueves a favor de eliminar el periodo de reflexión de cinco días al que se tienen que someter obligatoriamente las mujeres que quieran abortar en Países Bajos, un proceso considerado “molesto” por muchas pacientes, según una investigación médica.

La moción propuesta por la izquierda verde GroenLinks y los socialdemócratas PvdA recibió el respaldo de varios partidos de la oposición, aunque con una postura dividida entre los cuatro partidos que forman la coalición del gobierno en funciones: los liberales (VVD) y los progresistas (D66) votaron a favor, mientras que los democristianos (CDA) y Unión Cristiana, en contra.

Es la primera vez en los últimos años que una moción que pide deshacerse del periodo de reflexión en el proceso de aborto recibe el respaldo de la mayoría del Parlamento, aunque la propuesta estuvo sobre la mesa en numerosas ocasiones.

El Gobierno neerlandés en funciones ya dejó claro que, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de Países Bajos, no tiene intención de iniciar la preparación de una enmienda a la ley actual sobre el aborto, al considerarse también una cuestión médico-ética sensible para la mitad de la coalición, por lo que tendrá que ser el futuro gobierno el que haga las modificaciones pertinentes.

La diputada de los verdes Corinne Ellemeet celebró el paso tomado por el Parlamento neerlandés como “un día importante” y subrayó que “finalmente, una mayoría parlamentaria apoya el plan para cancelar el periodo de reflexión sobre el aborto” que recoge como obligatorio la Ley de Terminación del Embarazado (Wafz, en sus siglas en neerlandés).

Una investigación realizada el año pasado por el Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam demostró que el periodo de reflexión resulta “molesto” para muchas mujeres embarazadas que quieren abortar, porque, en la mayoría de los casos, ellas ya se habían tomado el tiempo necesario para pensar en la decisión y no quería que se pospusiera más cuando contactaran el médico.