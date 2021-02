El Milán y United pasan de ronda; Leverkusen y Leicester se despiden. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Madrid, 25 feb (EFE).- El Milan certificó con más apuros de los esperados su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, tras hacer valer el empate 2-2 que logró fuera de casa en la ida, tras igualar este jueves 1-1 con el Estrella Roja en San Siro.

Una ronda de octavos de final en la que también estará el Manchester United, tras empatar 0-0 con la Real Sociedad en el choque de vuelta de una eliminatoria, que los “diablos rojos” habían dejado sentenciada con el contundente 0-4 que lograron en la ida.

Circunstancia que no impidió al conjunto donostiarra, que mejoró notablemente con relación al partido disputado hace una semana en Turín, tratar de buscar el milagro en Old Trafford

Pero las esperanzas de remontada de los de Imanol Alguacil se desvanecieron con el penalti fallado por Mikel Oyarzabal a los 13 minutos de juego.

Un error que pareció acabar con cualquier opción de los “txuri urdin”, que al menos lograron despedirse de la competición con un empate en el “teatro de los sueños”, que ratificó la clasificación del Manchester United para la siguiente ronda.

Octavos de final en los que no estará el Bayer Leverkusen, que completó la aciaga jornada para los equipos alemanes, que vieron también despedirse del torneo al Hoffenheim, tras caer eliminado ante el Young Boys.

El conjunto suizo, que ya se impuso en la ida por 4-3, volvió a vencer (0-2) a los del neerlandés Peter Bosz con los goles en la segunda mitad del francés Theoson Siebatcheu, que ya anotó un doblete en el primer partido, y de Christian Fassnacht.

Igualmente cayó eliminado el Leicester inglés, que se vio sorprendido por un Slavia de Praga que se hizo con el triunfo (0-2) en el King Power stadium y la clasificación con los goles de Lukas Provod y el senegalés Abdallah Sima en la segunda mitad.

El que no falló fue el Milán, que hizo valer el 2-2 que logró en Belgrado en el partido de ida, tras volver a empatar, en esta ocasión 1-1 con el Estrella Roja en San Siro.

Ni el tempranero tanto del marfileño Frack Kessié, que adelantó a los locales a los 9 minutos de penalti, evitó el sufrimiento para los de Stefano Pioli, que vieron peligrar su continuidad en el torneo con el tanto del empate (1-1) del Estrella Roja.

Pero la expulsión del jugado serbio Marko Gobeljic, que vio a los 70 minutos la segunda cartulina amarilla, acabó con las opciones de clasificación del Estrella Roja.

Muchos menos apuros paso el Roma, que selló su billete para los octavos de final tras imponerse por 3-1 a un Braga, al que ya había derrotado por idéntico marcador en la ida.

Un triunfo con claro sabor español gracias a los tantos de Carles Pérez, que anotó el momentáneo 0-2, y de Borja Mayoral, que estableció en la prolongación el definitivo 3-1 para el conjunto italiano.

Por su parte, el Olympiacos logró la clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, pese a caer por 2-1 ante el PSV Eindhoven, gracias a un gol a falta de dos minutos para la conclusión del egipcio Ahmed Hassan, que hizo valer el 4-2 que logró el equipo heleno en el choque de ida.

También estará en la siguiente ronda el Dinamo de Zagreb, que derrotó por 1-0 al Krasnodar, al que ya se había impuesto en la ida por 2-3, con un tanto de Mislav Orsic a la media hora de la primera mitad.

Más tuvo que esperar el Dinamo de Kiev que no logró hasta falta de siete minutos para la conclusión el gol de la victoria (0-1) sobre el Brujas, obra de Vitaly Buyalskiy, y que rompió la igualada (1-1) que ambos conjuntos firmaron en la ida.