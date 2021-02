El desastre minero de Brumadinho fue provocado por la acción de la minera Vale, afirma la Policía

Un par de inspectores fue registrado el 22 de enero de 2020 al recorrer la región conocida como "Córrego do Feijao", un año después que fuera arrasada por el desbordamiento de una represa de lodos de la minera Vale, en Brumadinho (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 26 feb (EFE).- El desastre minero que provocó la muerte de 270 personas en el municipio brasileño de Brumadinho fue provocado por una acción de la empresa Vale, según concluyó la Policía Federal en un informe presentado este viernes.

El laudo pericial contradice en parte la versión de Vale y sostiene que la rotura de la represa que usaba la compañía para almacenar residuos minerales ocurrió a raíz de una serie de perforaciones verticales realizadas días antes de la tragedia.

Según Vale, la rotura del dique, la cual generó un 'tsunami' de residuos que cubrió miles de hectáreas y dejó 259 muertos y 11 desaparecidos hace dos años, se produjo por una mezcla de factores, como el peso elevado de la estructura y las fuertes lluvias que cayeron esa semana.

Sin embargo, la Policía Federal afirmó que Vale contrató una empresa para evaluar el estado de la represa, a fin de instalar nuevos equipamientos para medir la presión interna del dique.

La compañía contratada, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, le entregó un informe con los resultados del estudio, pero, según las autoridades brasileñas, Vale no lo analizó a fondo y comenzó a realizar perforaciones en algunos puntos del lugar donde reposaban los residuos.

Cinco días antes de la tragedia, perforaron un lugar considerado crítico de la represa, llegando a una profundidad de 68 metros, lo que dio inicio a un proceso de licuefacción de los desechos minerales que se extendió por toda la represa.

Ese proceso de licuefacción, en el cual el material pasa de estado sólido a líquido, ocurrió de forma rapidísima y por el movimiento ocasionado por las perforaciones, según los investigadores.

"La licuefacción se procesa de manera tan rápida que se formó 30 segundos antes de la rotura. Los instrumentos (de monitorización) no consiguieron captarla", explicó en una rueda de prensa el perito federal Leonardo Mesquita de Souza, responsable del informe.

El aumento del volumen líquido presionó en exceso la represa, cuya estructura "de forma general" ya era de por sí "frágil", para venirse abajo poco después, de acuerdo con De Souza.

"Fue un atropello. Vale debería haber verificado primero cuál fue el diagnóstico de la empresa contratada", afirmó a los periodistas el comisario encargado de la investigación, Luiz Augusto Pessoa.

El informe presentado este viernes le servirá a la Fiscalía para eventualmente presentar una denuncia en la espera criminal contra los posibles responsables del desastre.

En una primera fase de esta investigación, la Policía Federal presentó cargos en 2019 contra un grupo de directivos de Vale y de la compañía alemana Tüv Süd por certificar de forma fraudulenta la seguridad de la presa.

Vale, uno de los mayores productores y exportadores de hierro del mundo, informó en una nota que "evaluará" el contenido del informe pericial presentado este viernes y "oportunamente se manifestará en los autos por medio" de su abogado.

En la esfera civil, el gigante minero acordó con la Fiscalía este mes pagar 37.689 millones de reales (6.850 millones de dólares) en indemnizaciones por los daños causados en Brumadinho.

El colapso de la presa provocó un mar de lodo que en cuestión de segundos sepultó viviendas aledañas y parte de las instalaciones de la propia empresa.

Otro episodio parecido ocurrió a finales de 2015 en Mariana, municipio que, como Brumadinho, también se encuentra en el estado de Minas Gerais y donde la rotura de otro dique de la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, causó 19 muertos y una tragedia medioambiental enorme.