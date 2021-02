EEUU.- La Policía advierte que grupos extremistas quieren "volar el Capitolio" mientras Biden se dirige al Congreso

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 08: National Guard troops walk up stairs from the Capitol Visitors center with the dome of the U.S. Capitol Building in the background on Monday, Feb. 8, 2021 in Washington, DC. The Senate is scheduled to begin the second impeachment trial of former President Donald Trump on Feb. 9. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La jefa interina de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, ha advertido este jueves que las milicias extremistas involucradas en la toma del Ejecutivo el pasado 6 de enero quieren "volar el Capitolio" y "matar a tantos miembros como sea posible" cuando el presidente, Joe Biden, se dirija al Congreso.



Pittman ha comparecido ante la Cámara de Representantes este jueves para dar explicaciones por los fallos de seguridad registrados durante la certificación de votos en el Congreso, que provocaron que una turba de seguidores del expresidente Donald Trump irrumpieran y tomaran el emblemático edificio.



La jefa interina de las fuerzas de seguridad del Capitolio ha detallado durante su intervención que la Policía planea mantener su mayor nivel de seguridad y alerta al menos hasta después del primer discurso oficial de Biden en el Congreso.



Los asistentes han interrogado a Pittman sobre la la necesidad de medidas de seguridad continuas alrededor del edificio, incluida la cerca y el despliegue de la Guardia Nacional, según informa NBC News.



Así, Pittman no ha especificado ningún cronograma para retirar las cercas que rodean al Capitolio actualmente, ni para la vuelta de los miembros de la Guardia Nacional que permanecen en Washington a sus estados de origen.



En referencia a los incidentes de ese día, Pittman ha insistido en que la intención de los asaltantes no era "atacar a miembros del Congreso y oficiales", sino que pretendían "enviar un mensaje simbólico a la nación sobre quién estaba a cargo de ese proceso legislativo".



Además, en respuesta a las acusaciones de que se habrían ignorado advertencias de inteligencia sobre la posible violencia que se podría generar el 6 de enero, la jefa interina ha remarcado que "el departamento no ignoró la inteligencia que indicaba un ataque del tamaño y la escala que encontramos el día 6", porque "no había tal inteligencia".



"Aunque conocíamos la probabilidad de violencia por parte de extremistas, ninguna amenaza creíble indicaba que decenas de miles atacarían el Capitolio de los Estados Unidos, ni la inteligencia recibida del FBI o de cualquier otro socio de las fuerzas del orden indicaba tal amenaza", ha especificado.



Aunque todavía no hay fecha concreta, todo apunta a que Biden pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes después de que el Congreso apruebe el paquete de ayuda frente a la COVID-19.