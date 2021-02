EEUU.- EEUU prohíbe la entrada al ex fiscal general de Eslovaquia Dobroslav Trnka

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este jueves la prohibición de entrada en el país para el ex fiscal general de Eslovaquia Dobroslav Trnka y su hijo Jakub Trnka por su participación en importantes casos de corrupción.



La designación, que se realiza bajo la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, responde a que Trnka "estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el Estado de derecho y la fe de la población eslovaca en las institución democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su Gobierno".



Estados Unidos reafirma así su compromiso de "combatir la corrupción en Eslovaquia", según un comunicado del Departamento de Estado.



En este contexto, el departamento liderado por Blinken "seguirá utilizando estas autoridades para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo".



Trnka fue imputado en 2019 por abuso de poder y ocultación de pruebas a raíz del caso por el asesinato en 2018 del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, una investigación por la que se habían presentado cargos contra el empresario Marian Kocner, con quien el ex fiscal general tenía relación.



Según medios eslovacos, el ex fiscal general fue sospechoso de "no haber cumplido sus obligaciones" tras salir a la luz grabaciones de audio y vídeo realizadas por los servicios de Inteligencia en el contexto de una investigación sobre lazos ilegales entre políticos y empresarios.



El Ministerio Público dijo que había extraído decenas de miles de mensajes del teléfono móvil de Kocner con "representantes de los organismos estatales y de la administración de justicia".



Los fiscales sostuvieron que Kocner, que fue objeto de un reportaje sobre corrupción del periodista, habría organizado su asesinato, si bien finalmente el empresario fue declarado no culpable.



El asesinato de Kuciak y Kusnirova, a tiros en su casa a las afueras de Bratislava, provocó manifestaciones masivas en el país en contra de la corrupción y varias dimisiones.