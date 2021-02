18/02/2021 Edurne apura los días antes de convertirse en mamá por primera vez. MADRID, 26 (CHANCE) Edurne y David De Gea están a puntito de dar la bienvenida a su primer hijo en común, una niña muy deseada que llega una década después del inicio de su relación y de la que la famosa pareja todavía no ha desvelado su nombre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Edurne y David De Gea están a puntito de dar la bienvenida a su primer hijo en común, una niña muy deseada que llega una década después del inicio de su relación y de la que la famosa pareja todavía no ha desvelado su nombre.



La cantante, que normalmente vive a caballo entre Manchester - ciudad en la que juega el futbolista - y Madrid, se ha instalado en nuestro país a la espera del nacimiento de su pequeña y, tan ilusionada como nerviosa, cuenta los días para convertirse en mamá por primera vez.



Hace una semana, Edurne reaparecía radiante con una espectacular actuación en "Destino Eurovisión" - Gala en TVE en la que se eligió la canción con la que Blas Cantó nos representará en el próximo festival de Eurovisión - y confesaba que pensó que no llegaría a cantar esa noche porque, embarazada de 9 meses, podía dar a luz en cualquier momento.



Unas declaraciones que la artista repetía dos días después, el pasado lunes, en su última revisión médica antes del nacimiento de su primera hija. Feliz, Edurne revelaba a las puertas del Hospital Ruber Internacional sus ganas y sus nervios ante el parto, que parecía inminente, y momento en el que De Gea volaría a España para no perderse el momento más especial de sus vidas.



Pues bien, parece que la pequeña está muy a gusto en la tripa de su famosa mamá, y hemos visto a Edurne disfrutando de un tranquilo paseo por las calles de la capital antes de asistir a clases de preparación al parto. Apostando por la comodidad, la cantante presumió de su abultadísima barrriga luciendo un amplio vestido de algodón gris, leggins negros, maxiabrigo en el mismo color y unas zapatillas deportivas.