Ecuador llega a 282.599 casos de covid, en un polémico día por la dimisión de un ministro

La provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que acumula la mayor cantidad de contagios en todo el país con 99.738 casos positivos para covid-19. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 26 feb (EFE).- La cifra de contagios por covid-19 en Ecuador llegó este viernes a 282.599 acumulados durante la pandemia, 1.430 más que en la última jornada, coronada por la polémica renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sobre quien han recaído críticas por el sistema de vacunación aplicado.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, la cifra de muertos ascendió a 10.971 decesos confirmados por el SARS-CoV-2, a los que se suman 4.742 "fallecidos probables" con el virus, para un total de 15.713 defunciones.

La estadística del Ministerio precisa que la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que acumula la mayor cantidad de contagios en todo el país con 99.738 casos positivos para covid-19, 434 más que la víspera.

A Pichincha le sigue la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 35.715 contagios, 262 más que el jueves, cuando la cifra de contagios llegó a 35.453.

Después asoman las provincias de Manabí (20.146), Azuay (17.244), El Oro (12.382), Tungurahua (10.158), Loja (10.142), Imbabura (8.522), Cotopaxi (8.045), Santo Domingo de los Tsáchilas (7.761), Los Ríos (7.338) y Esmeraldas (5.968).

En cuanto a la situación en los cantones o municipios, el informe del Ministerio señaló que Quito es la ciudad más golpeada por la pandemia con 92.159 casos de contagio, lo que supone un incremento de 321 positivos desde ayer.

Guayaquil aparece luego con 24.207 contagios, 134 más que el jueves, seguida de Cuenca (13.665), Loja (7.529), Ambato (7.037), Portoviejo (6.935), Santo Domingo (6.731), Machala (6.594) e Ibarra (4.289), entre las más afectadas.

Ecuador arrancó el pasado 21 de enero con un plan nacional de vacunación, que inició con una "fase piloto" en la que se han distribuido vacunas al personal sanitario de la llamada "primera línea", así como para ancianos de centros geriátricos y a quienes los asisten.

POLEMICA

El proceso de vacunación en el país no ha estado exento a la polémica y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha sido blanco de la oposición, por haber permitido que se colocara la dosis, entre las primeras beneficiadas, a su anciana madre en la residencia donde vive.

La polémica se avivó esta semana con la difusión por todo tipo de vías de que algunos periodistas y dirigentes políticos ancianos y afines al Gobierno también podrían habían recibido la dosis con una aparente preferencia, información no confirmada oficialmente porque la lista es confidencial.

Pero sí lo ha confirmado, por ejemplo, un conocido periodista del país, Diego Oquendo, de 83 años, por su cuenta de Twitter, al decir que con "la verdad por delante: soy un hombre de 83 años y padezco de diabetes. Esta mañana (jueves) me he vacunado contra el Covid-19 como parte de un grupo de personas de la tercera edad en condición vulnerable".

Para disipar rumores, el presidente Lenín Moreno "aclaró" este viernes, también por redes, que sus familiares no han recibido la vacuna.

"No han recibido la vacuna: Mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos", puntualizó.

JUICIO POLITICO

En su carta de renuncia remitida al presidente de la República, Lenín Moreno, Zevallos destaca que "dada la situación política actual y, con el fin de posibilitar la continuidad del Plan Nacional de Vacunación", presenta su "renuncia irrevocable" al cargo.

La dimisión de Zevallos se da también en un momento en que la Asamblea Nacional (Parlamento) tramita un juicio político de censura en su contra, por críticas al manejo que ha hecho en medio de la pandemia.

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos 200 millones de dólares en su plan para vacunar este año contra la covid-19 al 60 por ciento de su población.

Además de negociar unos 6 millones de vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Ecuador prevé obtener cinco millones de dosis del consorcio AstraZéneca y la Universidad de Oxford, así como siete millones de la iniciativa Covax-Facility, apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno ecuatoriano también ha anunciado que en los próximos dos meses recibirá dos millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac.

De momento, Ecuador prevé obtener unas 20 millones de dosis contra la covid-19 en este año para vacunar a 9 millones de personas.