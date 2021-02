Duelo entre Sixers y Nets por el liderato del Este; derrota sorpresa de los Clippers

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 26 feb (EFE).- La lucha por el liderato de la División Atlántico y la Conferencia Este tuvo una jornada más a los Philadelphia Sixers y Brooklyn Nets como protagonistas después que ambos equipos consiguieran sendas victorias, mientras que los Milwaukee Bucks también se mantiene en la pugna por no descolgarse y seguir en el tercer lugar tras conseguir un trabajado triunfo ante los mejorados New Orleans Pelicans.

Los Sixers dieron su mejor versión de juego de equipo y aunque tuvieron el apoyo de sus líderes, el pívot camerunés Joel Embiid y el base australiano Ben Simmons, vieron cómo sus reservas les ayudaron también a ganar con facilidad por 111-97 a los Dallas Mavericks, en lo que fue su segundo triunfo consecutivo.

Embiid tuvo 23 puntos y nueve rebotes, mientras que Simmons anotó 15 puntos y ambos destrozaron a los Mavericks en el segundo cuarto, cuando demostraron por qué fueron seleccionados nuevamente como All-Stars y han llevado a los Sixers al mejor récord (22-11) en la Conferencia Este.

Luka Doncic con 19 puntos fue el mejor de los Mavericks, que siguieron sin el pívot letón Kristaps Porzingis, lesionado, y envuelto en rumores permanentes de un posible traspaso, que se perdió su tercer partido consecutivo òr una sobrecarga en la espalda.

El base Kyrie Irving aportó 27 puntos y encabezó el ataque de los Nets que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos y ganaron por paliza de 129-92 a Orlando Magic, en lo que fue su octavo triunfo consecutivo.

Los Nets tienen la racha ganadora más larga actual en la NBA y la mejor desde que lograsen 14 triunfos seguidos, que empataron el récord de la franquicia, al final de la temporada 2005-06.

También tienen la mejor desde que se mudaron de New Jersey a Brooklyn (Nueva York), en el 2012.

Junto a Irving, el escolta James Harden logró otros 20 puntos, incluidos cinco triples de 10 intentos, capturó nueve rebotes, repartió siete asistencias y tuvo seis perdidas de balón.

El escolta reserva Landry Shamet, que se ha erigido en el nuevo sexto jugador de los Nets, aportó 19 puntos, incluidos cinco triples en nuevo intentos, con nueve rebotes y también fue factor ganador de Nets, que ahora tienen marca de 22-12, la segunda mejor de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo acabó con un doble-doble de 38 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias y un tapón, que lo dejaron al frente del ataque de los Bucks en el partido que ganaron con suspense por 129-125 a los Pelicans.

El alero Khris Middleton también brilló en el juego ofensivo de los Bucks al aportar otros 31 puntos, con siete rebotes y seis asistencias que también ayudaron a la victoria de los Bucks (20-13), la cuarta consecutiva que los mantienen líderes destacados de la División Central y terceros en la Conferencia Este.

El alero segundo año Zion Williamson anotó 34 puntos con ocho rebotes, seis asistencias y un tapón, que lo dejaron al frente de los Pelicans, pero al final no pudo ganarle el duelo individual a Antetokounmpo, ni tampoco su equipo quedarse con la victoria.

El base reserva Tyus Jones surgió como factor sorpresa ganador al aportar 20 puntos, su mejor marca profesional, que lo dejó al frente del ataque balanceado de los Memphis Grizzlies que se impusieron por con claridad por 122-94 ante Los Angeles Clippers, siendo la derrota sorpresa de la jornada.

Jones, que anotó 9 de 11 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, encabezó la lista de seis jugadores, incluidos los cinco titulares de los Grizzlies que tuvieron números de dos dígitos.

Pero sería la defensa la otra clave de la victoria de los Grizzlies al controlar a los aleros estrellas, Kawhi Leonard y Paul George, que acabaron el partido sin ser factor ganador al anotar 17 y 13 puntos, respectivamente.

Los Grizzlies anotaron 42 puntos en la pintura en el medio tiempo, su partido número 76 consecutivo en el que al menos tuvieron 40, la racha más larga desde que la NBA comenzó a rastrear los datos jugada por jugada en 1996-97. Terminaron la noche con 72.

El líder encestador de la liga, el escolta Bradley Beal siguió imparable con su juego ofensivo y aportó 33 puntos que ayudaron a los Washington Wizards a ganar de visitantes por 110-112 a los Denver Nuggets.

El equipo de Denver, que intentó la remontada final, no pudo conseguirla cuando el base argentino, el exmadridista Facundo Campazzo, se apresuró con el último tiro del partido, un intento de triple, que falló antes de que sonase la bocina.

El escolta novato Immanuel Quickley anotó 18 de sus 25 puntos en la primera mitad y se convirtió en la figura del ataque de los Knicks de Nueva York que vencieron por paliza de 140-121 a los Sacramento Kings, dejando atrás la derrota que habían sufrido en el partido anterior frente a los Golden State Warriors.EFE

