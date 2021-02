Desconecta.- ¿Cómo cocinar el filete perfecto?: Este hombre explica de cómo cocinar un filete en una tostadora

26/02/2021 Este hombre explica de cómo cocinar un filete en una tostadora POLITICA YOUTUBE - CATERS - THE GEORGE PUB AND GRILL



MADRID, 26 feb. (EDIZIONES)



Craig Harker, de 33 años, propietario de The George Pub and Grill en Stockton-on-Tees (Durham), un pub famoso por sus comidas de gran tamaño, quiso poner a prueba un truco que se ha hecho viral en redes sociales y que consiste en cocinar un filete de carne en una tostadora.



Para ello, compró una tostadora barata con la que experimentar y echó un par de cortes de carne para ver cómo quedaban.



Con el nivel de calor al máximo, los filetes de Craig terminaron haciéndose en 2 tandas y media. Después, los sacó de la tostadora, los sazonó y se dispuso a probarlos para compartir el veredicto.



https://www.youtube.com/watch?v=rSif3ALnQ-Y



Posteriormente, el dueño del pub compartió las imágenes en su página de Facebook provocando sorpresa y asombro entre sus clientes y seguidores que no tardaron en preguntar cómo lo había conseguido.



"Cocinar un filete en una tostadora no es tan malo como parece. Por descontado que nunca vamos a servir esto en el bar, pero para los seguidores que no saben cómo cocinar un buen filete no está mal", escribió Craig en la red social.



"Claro que personalmente preferiría cocinarlo en una sartén, pero lo hice como pequeño experimento y todo en nombre de la ciencia".